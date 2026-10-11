ETV Bharat / state

कासगंज में सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, किशोर की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज: सदर कोतवाली क्षेत्र के चांडी चौराहे पर सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किशोर की जान चली गई. इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मुनब्बरपुर गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है. टंकी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सरियों बच गई थी, इसे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर ठेकेदार के घर बदायूं ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अपने काम से कासगंज आने के लिए मुनब्बरपुर गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर पर सवार हो गए. बताया जा रहा है कि चांडी चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना गंभीर था कि ट्रैक्टर पर सवार 16 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, ट्रैक्टर चालक और दो महिलाओं समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल कासगंज ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.

फिलहाल, इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक किशोर की जान चली गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।