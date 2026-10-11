कासगंज में सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, किशोर की मौत
बहराइच में युवक की हत्या के बाद शव बोरी में बंदकर नहर में फेंका
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:28 PM IST
कासगंज: सदर कोतवाली क्षेत्र के चांडी चौराहे पर सरिया लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किशोर की जान चली गई. इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक, कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के मुनब्बरपुर गांव में पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है. टंकी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सरियों बच गई थी, इसे ट्रैक्टर ट्रॉली पर लादकर ठेकेदार के घर बदायूं ले जाया जा रहा था. इसी दौरान अपने काम से कासगंज आने के लिए मुनब्बरपुर गांव के कुछ लोग ट्रैक्टर पर सवार हो गए. बताया जा रहा है कि चांडी चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गई. हादसा इतना गंभीर था कि ट्रैक्टर पर सवार 16 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, ट्रैक्टर चालक और दो महिलाओं समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल कासगंज ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया. घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.
फिलहाल, इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक किशोर की जान चली गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
बोरी में बंधा मिला युवक का शव
बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र के शंकरपुर इलाके में पिपराहवा नहर में बोरी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बोरी को पानी से बाहर निकलवाया. शव जिस तरह से बोरी में बांधा गया था, जिससे अंदेशा है कि युवक की नृशंस हत्या की गई है. मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. स्थानीय लोगों की मानें तो हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने और पहचान छिपाने की नीयत से शव को बोरी में बंद कर नहर में बहा दिया गया.
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया है. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि आसपास के थानों में हाल ही में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों की जांच की जा रही है ताकि मृतक की शिनाख्त कराई जा सके. मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
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