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सुलतानपुर हाईवे पर ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, नीचे दबकर चालक समेत 4 मजदूरों की मौत

बाराबंकी के रहने वाले थे सभी, एनएचएआई की रेस्क्यू टीम मौके भी पर पहुंची.

tractor trolley loaded bricks overturns on sultanpur highway 4 death
​​सुल्तानपुर हाईवे पर ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 10:30 AM IST

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लखनऊ: राजधानी के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार तड़के दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. गंगागंज के पास ईंटों से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. ट्रॉली और भारी मात्रा में ईंटों के नीचे दबने से चालक समेत चार मजदूरों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही गोसाईगंज पुलिस, फायर सर्विस और एनएचएआई की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रॉली को हटाकर सभी को बाहर निकाला. ​

​तड़के 4:45 बजे हुआ हादसा

डीसीपी दक्षिणी मो. मुश्ताक ​के अनुसार, घटना शनिवार सुबह करीब 4:45 बजे गंगागंज स्थित सुलतानपुर हाईवे पर हुई. ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक संतुलन बिगड़ने से सड़क पर पलट गई. हादसे के वक्त ट्रॉली पर सवार मजदूर और चालक उसके नीचे बुरी तरह दब गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची गोसाईगंज पुलिस ने तत्काल NHAI की क्रेन मंगवाकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और ट्रॉली व ईंटों के नीचे फंसे चारों लोगों को बाहर निकाला.

​अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

​रेस्क्यू टीम ने 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोसाईगंज पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल मजदूर को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. हालांकि, ट्रॉमा सेंटर ले जाते समय रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान ​पीतांबर रावत (35 वर्ष) पुत्र कालू रावत चालक,​संदीप रावत (25 वर्ष) पुत्र लल्लन रावत, ​पवन रावत (25 वर्ष) पुत्र कमल रावत, तीनों निवासी ग्राम इलिचपुर मजरे पडरांवा, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी के थे वही ​बलराम रावत पुत्र राम सुरेश रावत निवासी ग्राम सरायनदर, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी के थे.

​बाराबंकी के ईंट भट्ठे पर करते थे काम
​जांच में सामने आया है कि मृतक पीतांबर रावत बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अचकाकामऊ में स्थित देशराज के RBF ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर चलाता था. बाकी तीनों युवक भट्ठे पर ईंट लादने और उतारने की मजदूरी करते थे। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया और रोते-बिलखते परिजन मौके पर पहुंच गए.

​क्रेन से हटाई गई ट्रॉली, यातायात बहाल
​हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ, जिसे पुलिस और NHAI की टीम ने क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली हटवाकर सामान्य कराया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है. मौके पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.


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