बहराइच में ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

बहराइच: जनपद में तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इससे दोनों की हालत गंभीर हो गई. अस्पताल ले जाने से पहले ही दोनों ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.





हरदी थाना क्षेत्र के उदवापुर का राहुल (18) व सुभाष (17) एक बाइक पर सवार होकर घर में मांगलिक कार्यक्रम का सामान लेने बाजार जा रहे थे. जैसे ही दोनों बाइक लेकर हरदी चौराहा पहुंचे इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. इससे दोनों की हालत गंभीर हो गई. दोनों को जब तक अस्पताल लेकर जाया जाता तब तक दोनों की मौत हो गई. मौका देखकर वाहन चालक फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस व परिजनों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वही परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने वाहन कब्जे में ले लिया है.





इस बारे में हरदी थानाध्यक्ष आलोक सिंह ने बताया कि तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी के वाहन को कब्जे में ले लिया गया है. आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. परिजनों ने बताया कि दोनों साथ बाजार गए थे तभी हादसे का शिकार हो गए. पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए है.