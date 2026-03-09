रायवाला हादसा मामला, दो राज्यों और 3 जिलों की पुलिस की नजर से बचकर कैसे निकली सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली?
रायवाला में NH पर दुर्घटनाग्रस्त हुई यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तीन जिलों से होकर गुजरी थी. आखिरी कैसे पुलिस की नजर नहीं पड़ी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 9, 2026 at 8:33 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में 8 मार्च (रविवार) देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक महिला की जान ले ली, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. इस हादसे की सबसे बड़ी वजह जिस वाहन को माना जा रहा है, वह एक ट्रैक्टर-ट्रॉली है, जिसमें 30 से अधिक लोग सवार थे. हादसे के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर कैसे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में दर्जनों लोग बैठकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक पहुंच गए और फिर वापस लौटने के लिए भी निकल पड़े. लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिस या परिवहन विभाग की नजर इन पर नहीं पड़ी. घटना के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर सवारियों को ढो रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को यातायात नियमों के तहत सड़कों पर चलने से रोका जाता या समय रहते उस पर कार्रवाई होती तो शायद यह हादसा टल सकता था.
रविवार देर रात देहरादून क्षेत्र में यह हादसा उस समय हुआ, जब बिजनौर से आए लोग श्री झंडे जी के मेले में पूजा-अर्चना कर वापस लौट रहे थे. सभी लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर वापस जा रहे थे. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में किसी प्रकार का रिफ्लेक्टर या पर्याप्त लाइटिंग नहीं थी. इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही गाड़ियों को ट्रॉली दिखाई नहीं दी और अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति बन गई. देखते ही देखते एक के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए. इस भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. कई वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.
ट्रैक्टर चालक ने बताई यह वजह: पुलिस के मुताबिक, ट्रैक्टर चालक लव कुश ने बताया कि वह और अन्य लोग श्री झंडे जी मेले में पूजा-पाठ करने के बाद अपने घर बिजनौर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ियों की ट्रॉली से टक्कर होने लगी.
हादसे की वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है. ट्रैक्टर में टक्कर लगने के बाद वह दूसरी दिशा में घूम गया जिसके कारण हादसा और भी बड़ा हो गया और कई वाहन इसकी चपेट में आ गए.
-अभय सिंह, एसपी सिटी हरिद्वार-
दो राज्यों की सीमाओं के बीच कैसे निकल गई ट्रॉली: इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में 30 से ज्यादा लोग बैठकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक कैसे पहुंच गए. न सिर्फ इतना, बल्कि शहर में घूमने के बाद वह वापस अपने राज्य लौटने के लिए भी निकल पड़े. आम तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है और इसमें यात्रियों को ढोना नियमों के खिलाफ माना जाता है. इसके बावजूद इस तरह के वाहन अक्सर सड़कों पर यात्रियों से भरे दिखाई देते हैं.
भर के आते हैं लोग: दरअसल हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले गंगा स्नान और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं कई बार एक ट्रैक्टर-ट्रॉली या टेंपो में दर्जनों लोग बैठकर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और शहर में इधर उधर आवाजाही भी करते रहते हैं पहले भी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से भी कई हादसे हो चुके हैं जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है इसके बावजूद इस पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है.
NHAI और प्रशासन करेगा रिपोर्ट तैयार: एसपी देहात जया बलूनी का कहना है कि,
फिलहाल हादसे की असली वजह साफ नहीं है. इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है. इस मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और एसडीएम की ओर से विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है.
-जया बलूनी, एसपी देहात-
