रायवाला हादसा मामला, दो राज्यों और 3 जिलों की पुलिस की नजर से बचकर कैसे निकली सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली?

देहरादून: राजधानी देहरादून में 8 मार्च (रविवार) देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक महिला की जान ले ली, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. इस हादसे की सबसे बड़ी वजह जिस वाहन को माना जा रहा है, वह एक ट्रैक्टर-ट्रॉली है, जिसमें 30 से अधिक लोग सवार थे. हादसे के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर कैसे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में दर्जनों लोग बैठकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक पहुंच गए और फिर वापस लौटने के लिए भी निकल पड़े. लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिस या परिवहन विभाग की नजर इन पर नहीं पड़ी. घटना के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर सवारियों को ढो रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को यातायात नियमों के तहत सड़कों पर चलने से रोका जाता या समय रहते उस पर कार्रवाई होती तो शायद यह हादसा टल सकता था.

रविवार देर रात देहरादून क्षेत्र में यह हादसा उस समय हुआ, जब बिजनौर से आए लोग श्री झंडे जी के मेले में पूजा-अर्चना कर वापस लौट रहे थे. सभी लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर वापस जा रहे थे. बताया जा रहा है कि ट्रॉली में किसी प्रकार का रिफ्लेक्टर या पर्याप्त लाइटिंग नहीं थी. इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही गाड़ियों को ट्रॉली दिखाई नहीं दी और अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति बन गई. देखते ही देखते एक के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए. इस भीषण टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. कई वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है.

हादसे में दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली (PHOTO-ETV Bharat)

ट्रैक्टर चालक ने बताई यह वजह: पुलिस के मुताबिक, ट्रैक्टर चालक लव कुश ने बताया कि वह और अन्य लोग श्री झंडे जी मेले में पूजा-पाठ करने के बाद अपने घर बिजनौर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आ रही गाड़ियों की ट्रॉली से टक्कर होने लगी.