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हाईटेंशन तारों की चपेट में आई ट्रैक्टर–ट्रॉली, दो युवक झुलसे, एक की मौत

हनुमानगढ़: जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. हादसा सतीपुरा गांव के पास बलराज की ढाणी में हुआ है, जहां एक ट्रैक्टर-ट्राली खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गई. जिसके चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली मे आग लग गईं और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति आग में झुलस गया है. झुलसे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

हादसा उस वक्त हुआ जब पराली की गांठें ट्रॉली में लोड की जा रही थी और ट्रॉली पर लगा लोहे का सरिया 11 हजार वोल्टेज के तारों से छू गया. हादसे के बाद क्षेत्र मे हड़कंप मच गया. हादसे के बाद मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए. हादसा दिल दहला देने वाला था. मौके पर माजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाई. हालांकि तब तक ट्रैक्टर–ट्राली जल चुकी थी. वहीं मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस ने शव और घायल व्यक्ति को ट्रैक्टर से बाहर निकाला. घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां ट्रोमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है.