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हाईटेंशन तारों की चपेट में आई ट्रैक्टर–ट्रॉली, दो युवक झुलसे, एक की मौत

हादसा उस वक्त हुआ जब पराली की गांठें ट्रॉली में लोड की जा रही थीं. ट्रॉली पर लगा लोहे का सरिया तारों से छू गया.

Tractor-trolley caught fire
हादसे के दौरान ट्रैक्टर–ट्रॉली ने पकड़ी आग (Source - Vishu Kumar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
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हनुमानगढ़: जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. हादसा सतीपुरा गांव के पास बलराज की ढाणी में हुआ है, जहां एक ट्रैक्टर-ट्राली खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों की चपेट में आ गई. जिसके चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली मे आग लग गईं और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. एक अन्य व्यक्ति आग में झुलस गया है. झुलसे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

हादसा उस वक्त हुआ जब पराली की गांठें ट्रॉली में लोड की जा रही थी और ट्रॉली पर लगा लोहे का सरिया 11 हजार वोल्टेज के तारों से छू गया. हादसे के बाद क्षेत्र मे हड़कंप मच गया. हादसे के बाद मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए. हादसा दिल दहला देने वाला था. मौके पर माजूद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाई. हालांकि तब तक ट्रैक्टर–ट्राली जल चुकी थी. वहीं मौके पर पहुंची जंक्शन पुलिस ने शव और घायल व्यक्ति को ट्रैक्टर से बाहर निकाला. घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां ट्रोमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है.

हाईटेंशन तारों से धुंआ–धुंआ हूई ट्रैक्टर–ट्रॉली (Source - Vishu Kumar)

पढ़ें: केलवाड़ा में हादसा : हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रद्धालु की मौत, दो महिलाएं घायल

मृतक व्यक्ति और घायल कि हुई पहचान: अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी अंग्रेज सिंह ने बताया कि हादसे में एक व्यक्ति कि मौत हुई है. एक झुलसे व्यक्ति का इलाज चल रहा है. मृतक की पहचान गांव पीरकामड़िया निवासी शौकत अली पुत्र तरव खान के रूप में हुई है. मृतक की उम्र 28 वर्ष थी. वहीं घायल की पहचान गांव पीरकामड़िया निवासी लियाकत अली पुत्र बशीर खान, उम्र 30 वर्ष, के रूप में हुईं है. जंक्शन थाना क्षेत्र में हुई घटना की जांच पुलिस कर रही है. खेतों से गुजरते हाईटेंशन तारों की वजह से जिले में पहले भी हादसे हो चुके हैं. अक्सर किसान व ग्रामीण समय-समय पर हादसों को निमंत्रण देते इन तारों को हटाने की मांग करते रहे हैं.

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TWO YOUTHS SUFFERED BURNS
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