जगाधरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 16 वर्षीय बेटी और 4 साल के बेटे की मौत, मां और एक बच्चे की हालत गंभीर
जगाधरी में दर्दनाक हादसे में मां की आंखों के सामने दुनिया उजड़ गई. दो मासूम बच्चों की मौके पर मौत.
Published : October 24, 2026 at 7:34 PM IST
यमुनानगरः जिले के जगाधरी में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. 32 वर्षीय मुर्शीबा अपने चार बच्चों को एक्टिवा पर बैठाकर बाजार जा रही थीं. इसी दौरान सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. हादसे में 16 वर्षीय बेटी रानी और 4 वर्षीय बेटे आरहाय की जान चली गई. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है.
एक एक्टिवा पर सवार थे परिवार के 4 लोगः जगाधरी में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर हुए इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. गांव सुगकी निवासी 32 वर्षीय मुर्शीबा अपने 3 बच्चों के साथ एक्टिवा पर बाजार जा रही थीं. जैसे ही वह स्कूल के नजदीक पहुंची, ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी एक्टिवा की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्टिवा सवार सभी लोग ट्रैक्टर की चपेट में आ गए.
16 वर्षीय बेटी रानी और 4 वर्षीय बेटे आरहाय की मौतः हादसे में मुर्शीबा की 16 वर्षीय बेटी रानी और 4 वर्षीय बेटे आरहाय की मौत हो गई, जबकि मुर्शीबा और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को राहगीरों की मदद से सिविल अस्पताल यमुनानगर पहुंचाया गया. घायल मां और बच्चे को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिसः हादसे की सूचना मिलते ही बुढ़िया गेट पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के पास स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. बुढ़िया गेट चौकी इंचार्ज जसपाल सिंह ने बताया कि "पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. ट्रैक्टर को जब्त कर थाने पहुंचा दिया गया है. दो बच्चों की मौत हो गई. घायल मां और बच्चे का इलाज जारी है."