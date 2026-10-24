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जगाधरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, 16 वर्षीय बेटी और 4 साल के बेटे की मौत, मां और एक बच्चे की हालत गंभीर

सड़क हादसे में मां के सामने 2 बच्चों की मौत ( ETV Bharat )

यमुनानगरः जिले के जगाधरी में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां और एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए. 32 वर्षीय मुर्शीबा अपने चार बच्चों को एक्टिवा पर बैठाकर बाजार जा रही थीं. इसी दौरान सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक्टिवा को टक्कर मार दी. हादसे में 16 वर्षीय बेटी रानी और 4 वर्षीय बेटे आरहाय की जान चली गई. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है.

एक एक्टिवा पर सवार थे परिवार के 4 लोगः जगाधरी में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाहर हुए इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. गांव सुगकी निवासी 32 वर्षीय मुर्शीबा अपने 3 बच्चों के साथ एक्टिवा पर बाजार जा रही थीं. जैसे ही वह स्कूल के नजदीक पहुंची, ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी एक्टिवा की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्टिवा सवार सभी लोग ट्रैक्टर की चपेट में आ गए.

16 वर्षीय बेटी और 4 साल के बेटे की मौत (ETV Bharat)