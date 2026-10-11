बुलंदशहर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की सिलेंडर भरे ट्रक से भिड़ंत, एक की मौत; 15 घायल
पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को रास्ते से हटवाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 1:48 PM IST
बुलंदशहर: जनपद के डिबाई क्षेत्र में शनिवार रात श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, सिलेंडर भरे ट्रक से टकरा गई, हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.
डिबाई सीओ मधुप कुमार सिंह के अनुसार, अहमदगढ़ क्षेत्र के 30 से 35 ग्रामीण शनिवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर माता की ज्योत लेने बेलोन जा रहे थे, तभी सामने से आ रही सिलेंडर लदी ट्रक से ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें एक की मौत और 15 लोग घायल हो गए.
मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, इस दौरान डिबाई, नरोरा मार्ग पर काफी देर तक जाम लगा रहा, जाम से निपटने के लिए पुलिस ने डिबाई से नरोरा की तरफ़ जाने वाले सभी वाहनों को रामघाट के रास्ते मोड़ दिया और क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्राली तथा ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात शुरू कराया.
फिलहाल, सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है और गंभीर रूप से घायल लोगों को अलीगढ़ रेफर कर आगे की कार्रवाई का जा रही है.