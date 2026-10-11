ETV Bharat / state

बुलंदशहर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की सिलेंडर भरे ट्रक से भिड़ंत, एक की मौत; 15 घायल

ट्रैक्टर ट्रक की भिड़ंत में एक की मौत 15 घायल ( Photo Credit; ETV Bharat )

बुलंदशहर: जनपद के डिबाई क्षेत्र में शनिवार रात श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, सिलेंडर भरे ट्रक से टकरा गई, हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.

डिबाई सीओ मधुप कुमार सिंह के अनुसार, अहमदगढ़ क्षेत्र के 30 से 35 ग्रामीण शनिवार को ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर माता की ज्योत लेने बेलोन जा रहे थे, तभी सामने से आ रही सिलेंडर लदी ट्रक से ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें एक की मौत और 15 लोग घायल हो गए.