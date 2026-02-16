ETV Bharat / state

फोम से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में लगी आग, बुझाने में फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में तीन पानी डैम आज सोमवार 16 फरवरी को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भीषण आग लग गई थी. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी सी मच गई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

ट्रैक्टर-ट्रॉली में आग लगने के पूरा मामला ट्रांजिट थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक तीन पानी के पास दोपहर को अचानक से ट्रैक्टर-ट्रॉली आग लग गई. मौके पर मौजूद लोग इससे पहले कुछ समझ पाते आग ने भयावह रूप ले लिया था. स्थानीय लोगों ने तुरंत 112 पर कॉल कर आग लगने की सूचना दी.

तीन पानी डैम में आग लगने की सूचना मिलते ही उधम सिंह नगर के अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र के नेतृत्व में फायर यूनिट तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने देखा कि तीन पानी डैम ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्रॉली आग भड़कती जा रही है और तेजी से फैल भी रही है.

मामले की की गंभीरता को देखते हुए फायर यूनिट ने तुरंत वाहन से पंपिंग कर मॉनिटर ब्रांच व एक हौज पाइप की सहायता से आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई. दमकल कर्मियों की तत्परता और समन्वित प्रयासों से कुछ ही समय में आग पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया है.