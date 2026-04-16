श्योपुर में भीषण सड़क हादसा, लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 4 महिलाओं की मौत 22 घायल
श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के गैस गोदाम के पास हुआ हादसा. पार्वती बड़ौदा गांव में भात देने के लिए जा रहे थे लोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 10:54 PM IST
श्योपुर: श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया. क्षेत्र के गैस गोदाम के पास गुरुवार रात हाईवे पर लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 महिलाओं की मौत हो गई. जबकि 22 से अधिक लोग घायल हो गए. जिनमें से कई लोगों की हालात नाजुक बनी हुई है. घायलों को उपचार के लिए विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया जहां गंभीर हालात में कई लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है.
वीरपुर थाना क्षेत्र के घूघस गांव से विजयपुर के पार्वती बड़ौदा गांव में भात देने के लिए जा रहे थे लोग
ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 28 लोग से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें महिला पुरुष और बच्चे भी शामिल थे. ये सभी लोग श्योपुर जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के घूघस गांव के बताए जा रहे हैं. ये सभी लोग गांव से विजयपुर के पार्वती बड़ौदा गांव में भात देने के लिए जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार के कारण ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया. सूचना मिलने के बाद विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है.
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तेज रफ्तार के कारण असंतुलित होकर पलट गया ट्रैक्टर
इस दुर्घटना में अभी तक 4 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 22 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए विजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान सरोज पत्नी मगन गुर्जर, सुनैना पत्नी कल्ला गुर्जर, सीमा पत्नी कालू गुर्जर, गीता पत्नी घनश्याम गुर्जर निवासी घूघस के तौर पर हुई है.
विजयपुर थाना प्रभारी राजन सिंह गुर्जर ने बताया कि गुरुवार की रात विजयपुर के गैस गोदाम के पास हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया है. घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई है जबकि 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं. ये लोग घूघस से पार्वती बड़ौदा गांव में भात देने के लिए जा रहे थे. तभी अचानक यह हादसा घटित हो गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.