ETV Bharat / state

डिग्गी कल्याणजी से लौट रहे श्रद्धालुओं ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, हादसे में 16 घायल, 5 की हालत गंभीर

दुर्घटना की सूचना मिलते ही रायथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

रायथल थाना बूंदी
रायथल थाना बूंदी (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : आस्था और श्रद्धा से भरी यात्रा उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गई, जब टोंक स्थित डिग्गी कल्याणजी धाम से दर्शन एवं स्वामणी रसोई कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा बूंदी जिले के रायथल थाना क्षेत्र में करवाला के भेरूजी के पास हुआ. दुर्घटना में करीब 15 से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक बच्ची सहित पांच लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तत्काल कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में सवार थे. सभी श्रद्धालु धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने गांव लौट रहे थे. देर रात का समय होने के कारण अधिकांश लोग ट्रॉली में बैठे-बैठे विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई और ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते वाहन सड़क किनारे पलट गया और ट्रॉली में सवार लोग उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इसे भी पढ़ें: नागौर की बासनी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा: ट्रक और ऑल्टो की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत

दुर्घटना की सूचना मिलते ही रायथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली के नीचे फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया. कई लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए तत्काल एंबुलेंस के जरिए कोटा रवाना किया गया.

थाना प्रभारी ने बताया कि महावीर धाकड़ के श्रद्धालु डिग्गी कल्याणजी धाम में आयोजित स्वामणी रसोई कार्यक्रम में शामिल होने गया था. कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी ट्रैक्टर-ट्रॉली से वापस लौट रहे थे. वापसी के दौरान महावीर धाकड़ स्वयं ट्रैक्टर चला रहा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लगातार यात्रा और देर रात होने के कारण उसे नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया.

इसे भी पढ़ें: ब्रेक फेल होने पर हादसा, अनियंत्रित ऑटो मोबाइल शॉप में घुसा, CCTV में कैद हुई घटना

रायथल थाने के सहायक उपनिरीक्षक रामप्रसाद मीणा ने बताया कि घायलों में रमेश नागर, रामेश्वर धाकड़, राधा बाई, सरिता कुमारी, गीता बाई, गुलाब बाई और चंद्रकांता सहित आधा दर्जन से अधिक महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हैं. सभी घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एएसआई ने बताया कि एक बालिका समेत पांच घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
बूंदी हादसा
DIGGI KALYANJI
BUNDI ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.