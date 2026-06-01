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डिग्गी कल्याणजी से लौट रहे श्रद्धालुओं ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, हादसे में 16 घायल, 5 की हालत गंभीर

बूंदी : आस्था और श्रद्धा से भरी यात्रा उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गई, जब टोंक स्थित डिग्गी कल्याणजी धाम से दर्शन एवं स्वामणी रसोई कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली देर रात अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा बूंदी जिले के रायथल थाना क्षेत्र में करवाला के भेरूजी के पास हुआ. दुर्घटना में करीब 15 से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें एक बच्ची सहित पांच लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तत्काल कोटा के एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में सवार थे. सभी श्रद्धालु धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने गांव लौट रहे थे. देर रात का समय होने के कारण अधिकांश लोग ट्रॉली में बैठे-बैठे विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई और ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते वाहन सड़क किनारे पलट गया और ट्रॉली में सवार लोग उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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दुर्घटना की सूचना मिलते ही रायथल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से ट्रॉली के नीचे फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया. कई लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले, जिन्हें प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए तत्काल एंबुलेंस के जरिए कोटा रवाना किया गया.