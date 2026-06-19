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जसपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो गंभीर घायल, 25 श्रद्धालु थे सवार

जसपुर क्षेत्र में कालू सैय्यद दरगाह के दर्शन के लिए जा रहा श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई.

Jaspur Kalu Sayyed Dargah
ट्रैक्टर ट्रॉली से कालू सैय्यद दरगाह जा रहे थे श्रद्धालु (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 7:10 AM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में कालू सैय्यद दरगाह जा रहा श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे का शिकार हो गया. हादसे में दो श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य लोगों को चोटें आई हैं. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है.

रामपुर से करीब 25 श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर प्रसिद्ध कालू सैय्यद दरगाह पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे. जब वाहन जसपुर क्षेत्र के बड़ियोवाला गांव के निकट पहुंचा, तभी रास्ते में एक ईरिक्शा को ओवरटेक करने के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया. देखते ही देखते ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे के बाद ट्रॉली में सवार श्रद्धालुओं में चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण और राहगीर तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों ने ट्रॉली में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की तथा घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर भेजा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना अचानक हुआ कि ट्रॉली में बैठे श्रद्धालुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कई लोग ट्रॉली के नीचे दबने से बाल-बाल बच गए.

Jaspur Kalu Sayyed Dargah
श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी (Photo-ETV Bharat)

घायल श्रद्धालुओं में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. हादसे के चलते कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसके बाद में सामान्य कर दिया गया.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई. प्रारंभिक जांच में ओवरटेक के दौरान वाहन अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, लेकिन दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.
-स्वप्न किशोर सिंह, एसपी काशीपुर

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि धार्मिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें और क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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