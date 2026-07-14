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बिहार में पानी से भरे गहरे गड्ढे में पलटी मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 महिलाओं की मौत

ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में पलटी ( ETV Bharat )