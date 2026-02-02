ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा; ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक श्रद्धालु की मौत, 7 घायल

फर्रुखाबाद: थाना शमशाबाद क्षेत्र में माघ पूर्णिमा से श्रद्धालु तीन ट्रैक्टर ट्राली से वापस अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं. आनन-फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमसाबाद भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने 12 वर्षीय बालक को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम मिल्किया पहाड़पुर निवासी रामलखन मनोकामना रविवार को माघ पूर्णिमा पर ग्रामीणों और रिश्तेदारों के साथ तीन ट्रैक्टर ट्रालियों से थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा तट पर पहनावन करने आए थे. इसके बाद सभी ट्रैक्टर ट्रालियों से वापस गांव जा रहे थे.

इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली शमशाबाद मार्ग पर बुढ़िया पुल के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. सूचना पर पुलिस पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. जहां डॉक्टरों ने 12 वर्षीय रीतिक को मृत घोषित कर दिया.