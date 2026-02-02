ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में सड़क हादसा; ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक श्रद्धालु की मौत, 7 घायल

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 1:58 PM IST

फर्रुखाबाद: थाना शमशाबाद क्षेत्र में माघ पूर्णिमा से श्रद्धालु तीन ट्रैक्टर ट्राली से वापस अपने गांव लौट रहे थे. इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं. आनन-फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमसाबाद भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने 12 वर्षीय बालक को मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम मिल्किया पहाड़पुर निवासी रामलखन मनोकामना रविवार को माघ पूर्णिमा पर ग्रामीणों और रिश्तेदारों के साथ तीन ट्रैक्टर ट्रालियों से थाना शमशाबाद क्षेत्र के ढाई घाट गंगा तट पर पहनावन करने आए थे. इसके बाद सभी ट्रैक्टर ट्रालियों से वापस गांव जा रहे थे.

इस दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली शमशाबाद मार्ग पर बुढ़िया पुल के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. सूचना पर पुलिस पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा. जहां डॉक्टरों ने 12 वर्षीय रीतिक को मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि हादसे में प्राची (12) पुत्री अवधेश, आशू (12) केशव, बिजेंदर (20), अनिल कुमार (18), उमेश (21), और विक्रांत (21) गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. यहां से प्राथमिक उपचार के बाद प्राची और अनिल कुमार को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां सभी का इलाज चल रहा है.

थानाध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. जांच पड़ताल की जा रही है. अन्य वैधानिक कार्रवाई जा रही है.

