ETV Bharat / state

लक्सर में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, शुगर मिल गेट पर दिया धरना

लक्सर: बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (क्रांति) के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए. भारी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला लक्सर रुड़की रोड एच आर कॉलेज से निकलते हुए शुगर मिल गेट पहुंचा. जहां किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया.

किसानों ने इस दौरान शुगर मिल गेट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गन्ने का मूल्य ₹450 प्रति क्विंटल तय करने तथा जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक लगाने की प्रमुख मांग उठाई. उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई और उत्पादन लागत को देखते हुए गन्ने का मूल्य बढ़ाना किसानों के हित में आवश्यक है. धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम सौरभ असवाल और शुगर मिल के जीएम एसपी सिंह को किसानों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो वे विधानसभा कूच करने को बाध्य होंगे.

इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (क्रांति) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि “किसानों की मेहनत का उचित मूल्य मिलना उनका अधिकार है। सरकार को जल्द से जल्द गन्ने का भाव ₹450 प्रति क्विंटल घोषित करना चाहिए, वरना आंदोलन को और उग्र किया जाएगा”.

वहीं, प्रदेश महासचिव अजय वर्मा ने कहा कि “किसान स्मार्ट मीटर के खिलाफ एकजुट हैं. सरकार को किसानों की बिजली व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए”. जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि “किसानों की आर्थिक रीढ़ गन्ना है। यदि सरकार ने अब भी ध्यान नहीं दिया तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे”

साथ ही प्रदेश युवा अध्यक्ष जोध सिंह ने कहा कि “युवा किसान अब जागरूक हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़ेंगे. सरकार को यह समझना होगा कि किसान अब चुप नहीं बैठेगा”.