डूंगरी बांध को रद्द करने की मांग पर निकाली ट्रैक्टर रैली, पुलिस पर पथराव, कुछ जवान चोटिल
आमसभा में कुछ युवाओं ने वक्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया. इसके बाद हालात बिगड़ गए.
Published : January 21, 2026 at 9:20 PM IST
सवाई माधोपुर: जिले में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत प्रस्तावित डूंगरी बांध को रद्द किए जाने की मांग को लेकर बुधवार को आंदोलन समिति ने ट्रैक्टर रैली निकाली. जिला कलेक्टर से हुई समिति की वार्ता के बाद अजनौटी गांव में ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों को आमसभा करने की इजाजत दी गई थी. इस पर ट्रैक्टर सहित पड़ाव डालकर आमसभा आयोजित की गई. हालांकि इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इसमें पुलिस के कुछ जवान चोटिल हो गए. कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं.
वक्ताओं का हुआ विरोध: डूंगरी बांध को रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित आमसभा में चल रही थी. तभी अचानक से रैली में शामिल कुछ युवाओं ने वक्ताओं का विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर ट्रैक्टर से पड़ाव डालने की घोषणा कर दी. आंदोलन समिति के लोग उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे. लेकिन उन्होंने समिति के लोगों की एक नहीं सुनी और आमसभा दो फाड़ में बट गई. कुछ युवा ट्रैक्टर लेकर सवाई माधोपुर की ओर जाने वाले थे. हाईवे पर पहले से मौजूद पुलिस बल ने ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की. लेकिन ट्रैक्टर चालकों ने पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया. साथ ही आंदोलन में शामिल लोगों ने पुलिस जवानों और गाड़ियों पर उसी वक्त पथराव कर दिया.
पढ़ें: डूंगरी बांध के विरोध में महापंचायत में कांग्रेस-भाजपा समर्थकों का हंगामा, सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम
पुलिस पर पथराव में जवान चोटिल, वाहन क्षतिग्रस्त: इस पथराव से बचने के लिए पुलिस के अधिकारियों को भी भागना पड़ा. पथराव में पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं. इसके बाद पुलिस ने हाईवे पर जगह-जगह नाकाबंदी कर डाली. अजनोटी से लेकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा.
पढ़ें: डूंगरी बांध के विरोध में चकेरी गांव में महापंचायत, पूर्व विधायक गुढ़ा बोले-एकजुट रहें, झुकना पड़ेगा सरकार को
पुलिस बोली-उपद्रवियों ने किया बवाल: वहीं मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलकमल ने कहा कि समिति के द्वारा प्रशासन से बात हो गई थी कि सभी ट्रेक्टर वहीं ग्राउंड पर रुकेंगे और वहीं प्रशासन के अधिकारी ज्ञापन लेंगे. सभा में कुछ उपद्रवी व्यक्ति थे, जिनके उपद्रव के चलते कुछ गाड़िया भी क्षतिग्रस्त हुईं और पुलिस के जवानों के भी चोटें आई हैं. समिति की ओर से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है, जिसे उच्च अधिकारियों तक भेज दिया जायेगा. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि किसी भी सूरत में उन्हें डूंगरी बांध बनाया जाना मंजूर नहीं है.