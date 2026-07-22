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देखते ही देखते खेत में पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौके पर मौत, खेती के दौरान हुआ हादसा

बलरामपुर: जिलेभर में हो रही अच्छी बारिश के बाद खेती किसानी के काम में तेजी आई है. किसान खेतों की जुताई कर उसे फसल लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं. बुधवार को त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम शारदापुर में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.

खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत

गांववालों ने बताया कि पतराटोला के रहने वाले अजय ट्रैक्टर की मदद से खेत में जुताई कर रहे थे. जुताई के दौरान ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर के पलटते ही किसान अजय उसके नीचे आ गए. आस पास के खेतों में मौजूद लोगों ने किसान को ट्रैक्टर के नीचे से निकालने की हर संभव कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. बाद जब उनको ट्रैक्टर के नीचे से निकाला गया तबतक उनकी मौत हो चुकी थी.