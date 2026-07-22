देखते ही देखते खेत में पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौके पर मौत, खेती के दौरान हुआ हादसा
किसान अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी गाड़ी की स्टेयरिंग से उसका नियंत्रण हट गया और दुर्घटना घट गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 4:45 PM IST
बलरामपुर: जिलेभर में हो रही अच्छी बारिश के बाद खेती किसानी के काम में तेजी आई है. किसान खेतों की जुताई कर उसे फसल लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं. बुधवार को त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम शारदापुर में खेत की जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से चालक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है.
खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत
गांववालों ने बताया कि पतराटोला के रहने वाले अजय ट्रैक्टर की मदद से खेत में जुताई कर रहे थे. जुताई के दौरान ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर के पलटते ही किसान अजय उसके नीचे आ गए. आस पास के खेतों में मौजूद लोगों ने किसान को ट्रैक्टर के नीचे से निकालने की हर संभव कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. बाद जब उनको ट्रैक्टर के नीचे से निकाला गया तबतक उनकी मौत हो चुकी थी.
शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए वाड्रफनगर सिविल अस्पताल भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में इसे दुर्घटनावश हुई मौत माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे शारदापुर गांव में मातम का माहौल है: व्यास नारायण, त्रिकुंडा थाना प्रभारी
कीचड़ की वजह से फंसा था ट्रैक्टर का पहिया
दूसरे किसानों ने बताया कि खेत में कीचड़ होने की वजह से ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा, जिसके चलते किसान उसके नीचे दब गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर त्रिकुंडा पुलिस भी पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है.
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