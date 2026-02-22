ETV Bharat / state

कवर्धा में खेत से लौटते समय ट्रैक्टर पलटा, चालक की दबकर मौत

कवर्धा में ट्रैक्टर रास्ते में अचानक अनियंत्रित हो गया और खेत में पलट गया. ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई.

कवर्धा में खेत से लौटते समय ट्रैक्टर पलटा, चालक की दबकर मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 22, 2026 at 1:28 PM IST

कवर्धा. खेत से काम खत्म कर घर लौट रहे एक युवक की ट्रैक्टर पलटने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कवर्धा में ट्रैक्टर रास्ते में अचानक अनियंत्रित हो गया और खेत में पलट गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना कवर्धा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नाउडीह में हुई. ग्राम लालपुर निवासी राहुल टंडन मंगलवार रात खेत से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर घर लौट रहे थे. रास्ते में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और खेत में पलट गया. ट्रैक्टर के नीचे दबने से राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए.

ग्रामीणों ने किया बचाव

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और काफी मशक्कत के बाद राहुल को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला. गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ज्यादा चोट और खून बहने के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

ट्रैक्टर के नीचे दबने से ड्राइवर की मौत हो गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने से हादसा होना बताया जा रहा है. युवक की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है.

