मथुरा में दिल्ली-आगरा हाईवे पर हादसा, पुल की रेलिंग तोड़कर हवा में लटका ट्रैक्टर लदा ट्राला
ट्राला पर 6 ट्रैक्टर लदे थे. बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने से ट्राल अनियंत्रित हो गया. जिससे हादसा हो हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:55 PM IST
मथुरा : गोविंद नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा होते-होते बच गया. फ्लाईओवर पर ट्रैक्टरों से लदा एक अनियंत्रित ट्राला (कंटेनर) पुल की सुरक्षा रेलिंग तोड़ते हुए बाहर की ओर लटक गया.
गनीमत यह रही कि कंटेनर पुल के नीचे नहीं गिरा, अन्यथा नीचे से गुजर रहे राहगीर इसकी चपेट में आ सकते थे और जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्राला को सुरक्षित सड़क पर लाया गया.
ट्राला ट्रैक्टर लेकर दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था. नेशनल हाईवे राजमार्ग पर गोकुल रेस्टोरेंट के पास फ्लाईओवर पर ड्राइवर को नींद आ गई, जिससे ट्राला अनियंत्रित हो गया और पुल की लोहे और कंक्रीट की मजबूत रेलिंग से जा टकराया.
टक्कर से रेलिंग टूट गई और ट्राला का अगला हिस्सा और एक तरफ का पहिया पुल से बाहर हवा में झूलने लगा. ट्राला चालक और परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रक का पिछला हिस्सा पुल पर फंसा होने के कारण वह नीचे गिरने से बच गया.
हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. क्रेन और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया. घायल चालक और परिचालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एनएचएआई कर्मचारी ओम प्रकाश ने बताया, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी गई थी कि नेशनल हाईवे गोकुल रेस्टोरेंट के पास एक ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया है. चालक और परिचालक अस्पताल में भर्ती हैं. जेसीबी और क्रेन की सहायता से गाड़ी को हटाने का कार्य किया गया. ट्राला मालिक को सूचना दी गई है.
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