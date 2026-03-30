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मथुरा में दिल्ली-आगरा हाईवे पर हादसा, पुल की रेलिंग तोड़कर हवा में लटका ट्रैक्टर लदा ट्राला

मथुरा : गोविंद नगर थाना क्षेत्र में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा होते-होते बच गया. फ्लाईओवर पर ट्रैक्टरों से लदा एक अनियंत्रित ट्राला (कंटेनर) पुल की सुरक्षा रेलिंग तोड़ते हुए बाहर की ओर लटक गया.

गनीमत यह रही कि कंटेनर पुल के नीचे नहीं गिरा, अन्यथा नीचे से गुजर रहे राहगीर इसकी चपेट में आ सकते थे और जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्राला को सुरक्षित सड़क पर लाया गया.

ट्राला ट्रैक्टर लेकर दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था. नेशनल हाईवे राजमार्ग पर गोकुल रेस्टोरेंट के पास फ्लाईओवर पर ड्राइवर को नींद आ गई, जिससे ट्राला अनियंत्रित हो गया और पुल की लोहे और कंक्रीट की मजबूत रेलिंग से जा टकराया.

टक्कर से रेलिंग टूट गई और ट्राला का अगला हिस्सा और एक तरफ का पहिया पुल से बाहर हवा में झूलने लगा. ट्राला चालक और परिचालक ने कूद कर अपनी जान बचाई. ट्रक का पिछला हिस्सा पुल पर फंसा होने के कारण वह नीचे गिरने से बच गया.