तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ईको कार को मारी जोरदार टक्कर, भीषण हादसे में 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत
सोरों कोतवाली के गांव नगला खजी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ईको गाड़ी में टक्कर मारी जिससे युवक की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 11:08 AM IST
कासगंज : सोरों थाना क्षेत्र जलेसर के नरऊवीर नगर में उस वक्त कोहराम मच गया, जब सड़क हादसे में एक हंसते-खेते घर का चिराग बुझ गया.
सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला खजी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ईको गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ईको सवार 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नरऊवीर नगर (थाना जलेसर, एटा) निवासी छोटे लाल का 20 वर्षीय पुत्र अंकित किसी कार्य से ईको गाड़ी से जा रहा था.
शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही गाड़ी सोरों कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नगला खजी के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने वाहन में जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार अंकित गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया.
साथी ने पहुंचाया अस्पताल, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद साथियों में शामिल रवि कुमार ने बिना वक्त गंवाए अतीव तत्परता दिखाई. उन्होंने तुरंत मदद जुटाकर घायल अंकित को जिला अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने सभी प्रयास किए, लेकिन गंभीर चोटों के चलते अंकित को बचाया नहीं जा सका और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
हादसे की सूचना जिला अस्पताल से तुरंत सोरों कोतवाली पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अचानक हुए हादसे से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है.