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तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ईको कार को मारी जोरदार टक्कर, भीषण हादसे में 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

ट्रैक्टर ने ईको कार को मारी टक्कर. ( ईटीवी भारत )

कासगंज : सोरों थाना क्षेत्र जलेसर के नरऊवीर नगर में उस वक्त कोहराम मच गया, जब सड़क हादसे में एक हंसते-खेते घर का चिराग बुझ गया.

सोरों कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला खजी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ईको गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में ईको सवार 20 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

ट्रैक्टर ने ईको कार को मारी टक्कर. (ईटीवी भारत) प्राप्त जानकारी के अनुसार, नरऊवीर नगर (थाना जलेसर, एटा) निवासी छोटे लाल का 20 वर्षीय पुत्र अंकित किसी कार्य से ईको गाड़ी से जा रहा था. शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही गाड़ी सोरों कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नगला खजी के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार अंकित गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया.