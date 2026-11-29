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देहरादून के डोईवाला में ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार किशोरियों को रौंदा, एक की दर्दनाक मौत, दूसरी की हालत नाजुक

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

कैसे हुआ हादसा: राजीव नगर निवासी जूही (15 वर्ष, पुत्री अन्नू) और दीपाली (17 वर्ष, पुत्री पवन) शनिवार शाम करीब 7 बजे अपनी स्कूटी से राजीव नगर से नगर चौक की ओर जा रही थीं. जैसे ही वे खत्ता रोड पर पहुंचीं, उसी दिशा से आ रहे खनन के एक ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों किशोरियां सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं.