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कालाढूंगी में ट्रैक्टर सवार की गुंडागर्दी! खड़ी कार को तीन बार मारी टक्कर, वीडियो आया सामने

जानकारी के मुताबिक, कालाढूंगी चकलुआ निवासी हिमांशु देवपा मंगलवार रात अपने दोस्तों के साथ कालाढूंगी रोड स्थित एक पहाड़ी ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे. उन्होंने अपनी कार ढाबे के बाहर सड़क किनारे पार्क की थी. इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार से एक ट्रैक्टर वहां पहुंचा और चालक ने जानबूझकर खड़ी कार को निशाना बनाना शुरू कर दिया.

रामनगर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर सवार ने एक कार को तीन बार टक्कर मारी. घटना में कार सवार दो व्यक्ति बार-बार बचे. हालांकि, कार सवारों को मामूली चोट आई हैं. घटना का सीसीवीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर ट्रैक्टर सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी को हिरासत में लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रैक्टर चालक ने कार को एक के बाद एक तीन बार जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के समय कार में बैठे लगभग 2 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस घटना से ढाबे के अंदर मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए पूरे इलाके में भय का माहौल बन गया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया.

मामले में ट्रैक्टर चालक प्रवीण देवपा के खिलाफ कालाढूंगी थाने में धारा 351, 109, 352 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है.

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी प्रवीण देवपा को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. जल्दी ही पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है.

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