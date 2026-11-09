दीपावली पर घर लौटा था युवक, पैदल घर जाते समय ट्रैक्टर ने कुचला, मौत
चालक ने कथित तौर पर दोबारा युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया.
Published : November 9, 2026 at 11:23 AM IST
केकड़ी (अजमेर) : दीपावली पर खतरनाक स्टंटबाजी ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी. लक्ष्मी पूजन के दिन रविवार देर रात अजमेर रोड पर ट्रैक्टर स्टंटबाजी के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान हिंगतड़ा निवासी मुकेश जांगिड़ पुत्र लालाराम जांगिड़ के रूप में हुई है. घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. घटना को लेकर केकड़ी सिटी थानाधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और हादसे में शामिल ट्रैक्टर की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं.
जानकारी के अनुसार मुकेश जांगिड़ जयपुर में फर्नीचर का काम करता था. वह दीपावली का त्योहार मनाने के लिए जयपुर से अपने गांव आया था. केकड़ी पहुंचने पर उसने अपने भाई को फोन कर बस स्टैंड बुलाया था. भाई के आने का इंतजार करते हुए वह पैदल ही बस स्टैंड से अजमेर रोड की तरफ रवाना हो गया. इसी दौरान बस स्टैंड से करीब आधा किलोमीटर दूर पीर बाबा के पास ट्रैक्टर से स्टंट कर रहे युवकों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया.
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कथित तौर पर दोबारा युवक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.