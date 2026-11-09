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दीपावली पर घर लौटा था युवक, पैदल घर जाते समय ट्रैक्टर ने कुचला, मौत

मुकेश जांगिड़ पुत्र लालाराम जांगिड़ ( ETV Bharat )

केकड़ी (अजमेर) : दीपावली पर खतरनाक स्टंटबाजी ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी. लक्ष्मी पूजन के दिन रविवार देर रात अजमेर रोड पर ट्रैक्टर स्टंटबाजी के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान हिंगतड़ा निवासी मुकेश जांगिड़ पुत्र लालाराम जांगिड़ के रूप में हुई है. घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. घटना को लेकर केकड़ी सिटी थानाधिकारी जगदीश चौधरी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और हादसे में शामिल ट्रैक्टर की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं.