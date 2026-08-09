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बरेली में रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़कर ट्रेन से भिड़ा ट्रैक्टर, चालक हिरासत में

बरेली में हादसा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: भोजीपुरा क्षेत्र में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. भोजीपुरा के दियोहरिया रेलवे फाटक संख्या 288C को तोड़कर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रैक पर पहुंच गया. ट्रैक्टर सामने से गुजर रही ट्रेन से टकरा गया. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. गनीमत रही कि समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा बच गया. हादसे के बाद जमा भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 12.35 बजे पीलीभीत की ओर से ट्रेन संख्या 15009 डाउन इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस दियोहरिया रेलवे फाटक से गुजर रही थी. उस समय रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद था और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. बताया जा रहा है कि ट्रेन की करीब चार बोगियां निकलनी बाकी थीं, तभी एक ट्रैक्टर चालक ने बंद फाटक को तोड़ दिया. ट्रैक्टर इसके आगे रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा और सीधे ट्रेन से टकरा गया.