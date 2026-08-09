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बरेली में रेलवे क्रॉसिंग का फाटक तोड़कर ट्रेन से भिड़ा ट्रैक्टर, चालक हिरासत में

केबिन मैन की सक्रियता से रोकी गई ट्रेन, जांच में जुटे रेल अफसर

बरेली में हादसा.
बरेली में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 5:22 PM IST

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बरेली: भोजीपुरा क्षेत्र में रविवार दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते बचा. भोजीपुरा के दियोहरिया रेलवे फाटक संख्या 288C को तोड़कर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रैक पर पहुंच गया. ट्रैक्टर सामने से गुजर रही ट्रेन से टकरा गया. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. गनीमत रही कि समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा बच गया.

हादसे के बाद जमा भीड़.
हादसे के बाद जमा भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर करीब 12.35 बजे पीलीभीत की ओर से ट्रेन संख्या 15009 डाउन इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस दियोहरिया रेलवे फाटक से गुजर रही थी. उस समय रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद था और ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. बताया जा रहा है कि ट्रेन की करीब चार बोगियां निकलनी बाकी थीं, तभी एक ट्रैक्टर चालक ने बंद फाटक को तोड़ दिया. ट्रैक्टर इसके आगे रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचा और सीधे ट्रेन से टकरा गया.

ट्रैक पर अचानक ट्रैक्टर के क्रॉसिंग पर तैनात रेलवे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. स्थिति को भांपते हुए केबिन मैन गौरव सक्सेना ने तत्काल सक्रियता दिखाई और ट्रेन को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी. समय रहते ट्रेन की गति नियंत्रित होने से हादसा गंभीर रूप नहीं ले सका.

इधर, घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे की जानकारी जुटाई. पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

रेलवे प्रशासन की ओर से घटना के कारणों और फाटक तोड़कर ट्रैक्टर के ट्रैक पर पहुंचने की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. इज्जत नगर मंडल के पीआरओ सफदर हुसैन बताया कि गोरखपुर से इज्जतनगर आने वाली ट्रेन नंबर 115009 भोजीपुरा क्रॉस कर रही थी. इसी दौरान एक ट्रैक्टर बैरियर तोड़कर रेलवे ट्रैक पर आ गया और ट्रेन से टक्कर हो गई. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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