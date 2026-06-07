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बिहार में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी कार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 पर हुआ, जिसके बाद घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी ले जाया गया. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है

TRACTOR CAR ACCIDENT IN AURANGABAD
औरंगाबाद में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 6:38 PM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसा हो गया है. यहां गोह थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 पर श्रद्धालुओं से भरी कार और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में तीन महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

NH-120 पर हादसा: मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी अरवल जिले के मेहंदिया में मधुशर्मा मलमास मेले में स्नान करके वापस आ रहे थे. हादसे के बाद सभी घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी ले जाया गया है. तीनों मृत महिलाएं औरंगाबाद की रहने वाली हैं.

तीन की मौत: मृतकों की पहचान दाउदनगर थाना क्षेत्र के हिछन बिगहा गांव निवासी उपेंद्र कुमार की 45 वर्षीय पत्नी ममता कुमारी, उनकी 18 वर्षीय पुत्री चुलबुल कुमारी और उपहारा थाना क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी स्वर्गीय विनोद यादव की 17वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के रूप में हुई है.

तीन घायल: वहीं घायलों में उपेंद्र कुमार की 14 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी, उनके 12 वर्षीय पुत्र समर कुमार और स्वर्गीय विनोद यादव की 40 वर्षीय पत्नी संगीता देवी शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल मुस्कान और समर को बेहतर इलाज के लिए गयाजी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

कार के उड़े परखच्चे: जानकारी के अनुसार, ये सभी लोग अरवल जिले के मेहंदिया स्थित मधुशर्मा मेले से पवित्र स्नान कर वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान एनएच 120 पर दधपि गांव के पास तेज रफ्तार बेलगाम बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी. ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

जांच-पड़ताल में जुटी पुलिस: घटना के संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई है. पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है. दोषियों को किसी भी स्थिति में बक्शा नहीं जाएगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

"हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है.घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है. साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होगा उसे किसी भी हालत में नहीं बक्शा जाएगा."- अशोक कुमार दास, एसडीपीओ

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