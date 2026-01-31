दिल्ली के विकास का लेखा-जोखा: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की कवायद तेज
इस रिपोर्ट का उद्देश्य दिल्ली की आर्थिक सेहत, सामाजिक विकास के पैमानों और वित्तीय स्थिरता का पारदर्शी खाका जनता और विधानसभा के सामने रखना है.
Published : January 31, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार मार्च के पहले सप्ताह में अपना बजट पेश करेगी. हालांकि, मार्च में पेश होने वाले वार्षिक बजट से ठीक पहले पेश की जाने वाली 'दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजीव कुमार के आदेश पर वित्त विभाग ने सभी सरकारी निकायों और विभागों को एक कड़ा निर्देश जारी कर ताजा आंकड़े और उपलब्धियों का ब्यौरा जल्द से जल्द जमा करने को कहा है.
विभागों को डेडलाइन का निर्देश
वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट किया गया है कि वे अपने विभाग से जुड़ी विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय प्रगति की नवीनतम जानकारी प्रशासनिक शाखा को सौंपें. इस रिपोर्ट का उद्देश्य दिल्ली की आर्थिक सेहत, सामाजिक विकास के पैमानों और वित्तीय स्थिरता का एक पारदर्शी खाका जनता और विधानसभा के सामने रखना है.
क्या होगा रिपोर्ट में खास?
बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं होता, बल्कि यह सरकार की पिछले एक साल की परफॉरमेंस का 'रिपोर्ट कार्ड' होता है. गत वर्ष 20 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार ने कार्यभार संभाला. इस बार के सर्वेक्षण में मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर फोकस रहने की उम्मीद है. जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी दिल्ली की विकास दर और प्रति व्यक्ति आय में हुआ इजाफा, 'दिल्ली मॉडल' के तहत स्कूलों और आरोग्य मंदिरों के बुनियादी ढांचे में हुए नए बदलाव, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में वृद्धि और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का असर, सड़कों के सौंदर्यीकरण और नए फ्लाईओवर्स की प्रगति रिपोर्ट सब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में होगी.
बजट की दिशा तय करेगा सर्वेक्षण
दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव ओमेश सहगल का मानना है कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े ही यह तय करेंगे कि मार्च में पेश होने वाले बजट में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. "सर्वेक्षण हमें यह समझने में मदद करता है कि किन योजनाओं ने धरातल पर बेहतर परिणाम दिए हैं और कहाँ सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने कहा कि तभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 'डेवलपमेंट इंडिकेटर्स' को पूरी सटीकता के साथ प्रस्तुत करें.
मार्च के बजट सत्र पर नजरें
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है. परंपरा के अनुसार, बजट भाषण से एक दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार है, विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति पटल पर रखेंगी. चुनावी साल और विकास की नई इबारत लिखने के दावों के बीच, इस बार का सर्वेक्षण यह भी साफ करेगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच कितनी मजबूती से खड़ी है.
वित्त विभाग की इस सक्रियता से साफ है कि सरकार बजट सत्र के दौरान विपक्षी हमलों का जवाब मजबूत आंकड़ों के साथ देने की तैयारी में है. अब देखना यह होगा कि विभागों से मिलने वाले ये आंकड़े दिल्ली की प्रगति की कितनी गुलाबी तस्वीर पेश करते हैं. गत वर्ष 27 साल बाद दिल्ली के सत्ता में आई बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक लाख करोड़ का दिल्ली का बजट पेश किया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है.
ये भी पढ़ें: