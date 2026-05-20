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हजारीबाग पुलिस की कार्रवाई: 9 मामलों में वांछित टीपीसी का नक्सली गिरफ्तार, देह व्यापार में चार आरोपी धराए

हजारीबागः दो अलग-अलग मामलों में हजारीबाग पुलिस को सफलता मिली है. लंबे समय से फरार नक्सली संगठन टीपीसी के एक सदस्य को हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली पर विभिन्न थानों में कुल 9 मामले दर्ज हैं. वहीं दूसरी ओर देह व्यापार के मामले में कोर्रा थाना क्षेत्र से चार आरोपी पकड़े गए हैं. यह जानकारी हजारीबाग पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है.

गिद्दी थाना क्षेत्र से नक्सली गिरफ्तार

गिरफ्तार नक्सली का नाम दुर्गा बेदिया उर्फ रामकुमार बेदिया है. दरअसल, हजारीबाग एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी की नक्सली संगठन टीपीसी का एक सदस्य दुर्गा बेदिया गिद्दी थाना क्षेत्र के मिश्रण मिश्राइन मोड़ के पास पहुंच रहा है. इस सूचना के आलोक में टीम गठित कर पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. हजारीबाग पुलिस का कहना है कि यह लंबे समय से फरार था. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. उसके ऊपर अलग-अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं. हजारीबाग पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है. पुलिस के अनुसार रामकुमार अपने दस्ते को सक्रिय करने की योजना पर काम कर रहा था.

होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़

वहीं कोर्रा थाना क्षेत्र से चार लोगों को देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किया गया है. जिसमें होटल संचालक रामेश्वर प्रसाद भी शामिल है. वह हजारीबाग कोर्रा का रहने वाला है. साथ ही कोडरमा निवासी धर्मेंद्र चौधरी, सोनू कुमार और हजारीबाग के लोहसिघना का रहने वाला आसिफ अजहर शामिल है.