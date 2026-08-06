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तीन महीने से अंधेरे में तोयलंका गांव, बिजली समस्या से जूझ रहे ग्रामीण, कलेक्टर ने दिया आश्वासन

बिजली समस्या से जूझ रहे ग्रामीण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )