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धान खरीदी केंद्र नहीं होने से परेशानी, 6 गांव के किसानों ने कलेक्टर से की मांग, नया केंद्र खोले सरकार

बस्तर में धान खरीदी ( ETV BHARAT )

बस्तर: छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जानी है. धान खरीदी से पहले बस्तर के किसान एकजुट होकर नए खरीदी केंद्र खोलने की मांग करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. कलेक्टर के समक्ष मांग रखी कि खरीदी केंद्र नजदीक नहीं होने से काफी किसान धान बेचने से वंचित हो जाते हैं. किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज चुकाते हैं.

तोयर गांव में नए धान खरीदी केंद्र की जरूरत तोयर ग्राम सरपंच विसमनी कवासी ने अपने गांव की परेशानी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बीते दिनों ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया कि तोयर में एक नवीन धान खरीदी केंद्र की आवश्यकता है. जिससे आसपास के करीब 6 गावों के हजारों किसान समय पर और अपना पूरा फसल बेच सकें. उन्होंने कहा कि दूरी होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई किसान अपने फसल को नहीं बेच पाते हैं. दूरी होने से गाड़ी का किराया देते हैं और रात भी बाहर में बितानी पड़ती है. जमीन के रकबे के अनुसार किसान फसल नहीं बेच पाते हैं.