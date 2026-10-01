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जहरीले पानी ने खेतों की छीन ली हरियाली, शिकायत के बाद एक्शन में प्रशासन

जहरीले पानी ने खेतों की छीन ली हरियाली ( Photo Credit : ETV Bharat )

उन्नाव: चांदपुर गांव के किसानों के लिए पानी अब सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों से निकल रहा दूषित पानी उनके खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे खड़ी फसल बर्बाद हो रही है और खेतों की उर्वरता पर भी असर पड़ रहा है.

दूषित पानी खेतों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं (Photo Credit : ETV Bharat)

किसानों के द्वारा लगातार नुकसान की शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने के बाद बुधवार को किसानों का सब्र जवाब दे गया. करीब एक दर्जन किसान महिलाएं फैक्ट्री प्रबंधन से शिकायत करने पहुंचीं, लेकिन फैक्ट्री का गेट नहीं खोला गया. इसके बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम को मौके पर भेजा. टीम में उप जिलाधिकारी सदर, जीएम डीआईसी, प्रदूषण विभाग और पशु विभाग के अधिकारी शामिल रहे. टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायत सुनी और संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण किया.

प्रदूषण विभाग ने ग्रामीणों द्वारा बताए गए दो स्थानों से पानी के नमूने लिए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा दिया. अब जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि पानी में प्रदूषण की स्थिति क्या है और खेतों में पहुंच रहे पानी का फसलों पर कितना असर हो रहा है.



वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने एक बिना पंजीकरण संचालित फैक्ट्री को सील कर दिया. सिटी मजिस्ट्रेट मनोज सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उनकी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.



अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जांच में पानी दूषित पाया गया तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी और बर्बाद फसल का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? फिलहाल चांदपुर के किसानों की निगाह प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर टिकी है.

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