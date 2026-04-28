ETV Bharat / state

कानपुर में कूड़े के ढेर से उठा जहरीला धुआं, पनकी में सांस लेना हुआ दूभर

कानपुर: पनकी के भऊ सिंह स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में सोमवार दोपहर एक बार फिर आग भड़क उठी. इस आग से निकलने वाले घने और जहरीले धुएं ने आसपास के माहौल को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया. धुएं का असर इतना ज्यादा था कि बदुआपुर सहित आसपास के पांच गांवों के लोगों को सांस लेने में भारी कठिनाई महसूस होने लगी. ग्रामीण ही नहीं, बल्कि पास के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी इस घुटन भरी हवा का सामना करना पड़ा. प्रशासन ने आग बुझाने की कोशिशें तो शुरू की, लेकिन कूड़े के ढेरों के अंदर दबी आग देर शाम तक सुलगती रही.





दरअसल, पिछले लगभग 15 साल से इस प्लांट में शहरभर का कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे यहां कचरे के विशाल पहाड़ बन चुके हैं. इन पहाड़ों के निस्तारण के लिए नगर निगम अब तक किसी सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाया है. हालांकि समय-समय पर अलग-अलग कंपनियों को जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कंपनी काम पूरा नहीं कर सकी. करीब साढ़े तीन साल पहले एक कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया. इसके बाद एक अन्य कंपनी ने कूड़े से गैस बनाने का प्रस्ताव रखा, मगर जमीन की उपलब्धता न होने के कारण वह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई.



लोगों के लिए मुसीबत बना कचरा

कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम ने हाल ही में फिर से नए टेंडर जारील किया था. इस प्रक्रिया में तीन कंपनियों ने अपनी दावेदारी पेश की. तकनीकी जांच के दौरान एक कंपनी बाहर हो गई और बाकी दो कंपनियों में से एक ने सबसे कम दाम पर काम करने का प्रस्ताव दिया. सरकारी वेबसाइट पर टेंडर से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गईं, लेकिन अब तक चुनी गई कंपनी के नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी है. टेंडर प्रक्रिया में हो रही इसी देरी की वजह से प्लांट में जमा कचरा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है.



ग्रामीणों में गहरा आक्रोश

कूड़े के ढेरों में बार-बार लगने वाली आग से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है. इसी महीने की शुरुआत में नाराज लोगों ने प्लांट के गेट पर प्रदर्शन करते हुए वहां ताला जड़ दिया था. स्थानीय लोगों की नाराजगी जायज है क्योंकि यह समस्या साल दर साल गंभीर होती जा रही है. पिछले महीने फरवरी में तो स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि प्लांट से उठने वाले धुएं की वजह से पनकी स्टेशन के पास से गुजर रही ट्रेनों के फायर अलार्म बजने लगे थे. लोको पायलटों ने किसी बड़ी अनहोनी के डर से तुरंत ट्रेनें रोक दी थीं, जिससे रेल संचालन पर भी असर पड़ा था.

