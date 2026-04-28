ETV Bharat / state

कानपुर में कूड़े के ढेर से उठा जहरीला धुआं, पनकी में सांस लेना हुआ दूभर

कूड़े के ढेरों में बार-बार लगने वाली आग से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है.

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर : पनकी में कूड़े के ढ़ेर से उठा जहरीला धुआं, सांस लेना हुआ दूभर (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: पनकी के भऊ सिंह स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट में सोमवार दोपहर एक बार फिर आग भड़क उठी. इस आग से निकलने वाले घने और जहरीले धुएं ने आसपास के माहौल को पूरी तरह प्रदूषित कर दिया. धुएं का असर इतना ज्यादा था कि बदुआपुर सहित आसपास के पांच गांवों के लोगों को सांस लेने में भारी कठिनाई महसूस होने लगी. ग्रामीण ही नहीं, बल्कि पास के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले मुसाफिरों को भी इस घुटन भरी हवा का सामना करना पड़ा. प्रशासन ने आग बुझाने की कोशिशें तो शुरू की, लेकिन कूड़े के ढेरों के अंदर दबी आग देर शाम तक सुलगती रही.

दरअसल, पिछले लगभग 15 साल से इस प्लांट में शहरभर का कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे यहां कचरे के विशाल पहाड़ बन चुके हैं. इन पहाड़ों के निस्तारण के लिए नगर निगम अब तक किसी सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाया है. हालांकि समय-समय पर अलग-अलग कंपनियों को जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कंपनी काम पूरा नहीं कर सकी. करीब साढ़े तीन साल पहले एक कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया. इसके बाद एक अन्य कंपनी ने कूड़े से गैस बनाने का प्रस्ताव रखा, मगर जमीन की उपलब्धता न होने के कारण वह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई.

लोगों के लिए मुसीबत बना कचरा
कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम ने हाल ही में फिर से नए टेंडर जारील किया था. इस प्रक्रिया में तीन कंपनियों ने अपनी दावेदारी पेश की. तकनीकी जांच के दौरान एक कंपनी बाहर हो गई और बाकी दो कंपनियों में से एक ने सबसे कम दाम पर काम करने का प्रस्ताव दिया. सरकारी वेबसाइट पर टेंडर से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गईं, लेकिन अब तक चुनी गई कंपनी के नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लग सकी है. टेंडर प्रक्रिया में हो रही इसी देरी की वजह से प्लांट में जमा कचरा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है.


ग्रामीणों में गहरा आक्रोश
कूड़े के ढेरों में बार-बार लगने वाली आग से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है. इसी महीने की शुरुआत में नाराज लोगों ने प्लांट के गेट पर प्रदर्शन करते हुए वहां ताला जड़ दिया था. स्थानीय लोगों की नाराजगी जायज है क्योंकि यह समस्या साल दर साल गंभीर होती जा रही है. पिछले महीने फरवरी में तो स्थिति इतनी विकट हो गई थी कि प्लांट से उठने वाले धुएं की वजह से पनकी स्टेशन के पास से गुजर रही ट्रेनों के फायर अलार्म बजने लगे थे. लोको पायलटों ने किसी बड़ी अनहोनी के डर से तुरंत ट्रेनें रोक दी थीं, जिससे रेल संचालन पर भी असर पड़ा था.

क्या बोले नगर निगम के अधिकारी?
इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिशासी अभियंता और कूड़ा निस्तारण प्लांट के प्रभारी कमलेश पटेल का कहना है कि बदुआपुर स्थित प्लांट में कूड़े में लगी आग को बुझा दिया गया है. उन्होंने कहा कि कूड़ा निस्तारण के लिए जब तक टेंडर कमेटी पूरी तरह अपनी स्वीकृति नहीं दे देती, तब तक किसी भी कंपनी का नाम घोषित नहीं किया जाएगा. कमेटी अभी दरों की बारीकी से समीक्षा कर रही है और यदि जरूरी हुआ तो दोबारा टेंडर भी कराए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे! High Court ने सुनवाई में क्या Order दिए, जानिए

ये भी पढ़ें: बढ़ गया DA ! 14 लाख सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को खाते में पैसे का इंतजार

TAGGED:

GARBAGE HILL
KANPUR NEWS
GARBAGE DISPOSAL PLANT
FIRE IN GARBAGE DISPOSAL PLANT
TOXIC SMOKE KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.