दिल्ली-एनसीआर में छाई जहरीली धुंध, ज्यादातर इलाकों के हालत गंभीर; 400 के पार AQI

हवा की कम स्पीड और गिरते तापमान की वजह से राजधानी दिल्ली में जहरीली धुंध छाई हुई है.

दिल्ली-एनसीआर में जहरीली धुंध
दिल्ली-एनसीआर में जहरीली धुंध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 20, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सांसों पर संकट गहराता जा रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाए रहने के साथ हवा बृहस्पतिवार को भी खतरनाक स्थिति में बनी हुई है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 अंक दर्ज किया गया है. हवा की कम स्पीड और गिरते तापमान के बीच राजधानी में घना और देर तक रहने वाली धुंध छाई है.

दिल्ली का एक्यूआई 400 दर्ज

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी परत साफ दिखाई दी. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के करीब दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. इंडिया गेट, राजपथ और राष्ट्रपति भवन घने स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं. आईटीओ इलाके में एवरेज औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 399 बना हुआ है. इसके अलावा, तुगलकाबाद-महरौली-बदरपुर क्षेत्र में प्रदूषण की स्थिति और भी भयावह रही, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 479 तक पहुंच गया. सड़कों और पार्कों में भी स्मॉग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की दैनिक जिंदगी को किया प्रभावित

प्रदूषण का प्रभाव सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एनसीआर के शहर भी गंभीर स्थिति में हैं. फरीदाबाद में एक्यूआई 380, गुरुग्राम 385, नोएडा 372, ग्रेटर नोएडा 378 और गाजियाबाद 388 रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की दैनिक जिंदगी को प्रभावित कर दिया है. एक व्यक्ति ने हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि बहुत मुश्किल हो रही है. सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन होती है. बाहर जाना ही पड़ता है. बाहर नहीं घूमेंगे तो स्थिति बिस्तर पर पड़े रहने की बन जाएगी. कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है.

इससे पहले, दिल्ली में बिगड़ी आबोहवा के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सरकार से नवंबर और दिसंबर के महीनों में निर्धारित शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का आग्रह किया, ताकि एयर पॉल्यूशन से स्टूडेंट्स की हेल्थ को बचाया जा सके. आयोग ने यह कदम सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में उठाया, जिनमें वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर और इसके बच्चों पर संभावित स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी.

