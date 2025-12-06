ETV Bharat / state

केंदुआडीह में गैस रिसाव मामला: धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक, कहा-स्थिति भयावह, तत्काल शिफ्टिंग जरूरी

कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक. ( फोटो-ईटीवी भारत )