लखनऊ के बाहरी इलाकों में भी बनेगी टाउनशिप; आसानी से पास होगा नक्शा, फ्लैट पर सैनिकों को मिलेगी खास छूट
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, हजारों नए मकान बनाने और फ्लैट विकसित करने का रास्ता साफ.
लखनऊ : शहर में अब हजारों की संख्या में नए मकान, फ्लैट और प्लॉट विकसित किए जा सकेंगे. LDA की नई आवासीय योजनाओं में लेआउट पास करने का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है. इसके अलावा निजी बिल्डरों को भी बड़े स्तर पर टाउनशिप बनाने की छूट मिल गई है. शुक्रवार को एलडीए की 186वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.
वरुण विहार, नैमिष नगर, आईटी सिटी और वैलनेस सिटी जैसी महत्वाकांक्षी 4 योजनाओं के लेआउट पास करने का पूरा अधिकार अब एलडीए उपाध्यक्ष को दे दिया गया है. इससे इन योजनाओं पर तुरंत काम शुरू हो सकेगा. बार-बार बोर्ड मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं होगी. हर बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुमोदन दे देंगे. जल्द ही हजारों प्लॉट और फ्लैट लोगों को मिलने लगेंगे.
ग्रुप हाउसिंग की मिली अनुमति : लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई इलाकों में ग्रुप हाउसिंग की अनुमति दी गई है. निजी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को भी हरी झंडी दिखा दी गई. इन टाउनशिप में लाखों लोगों के बसने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत लाइसेंस प्राप्त बिल्डरों की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से लखनऊ के बाहरी इलाकों में बड़े-बड़े आधुनिक शहर बसने लगेंगे. लगभग 380 एकड़ में यह टाउनशिप बनाई जाएगी.
पुराने मकानों का नक्शा भी होगा पास : अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया कि शहर की पुरानी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सभी कॉलोनियों में नक्शा पास कराना आसान हो गया है. शासन की नई नीति में किए गए संशोधनों को एलडीए ने तुरंत अंगीकार कर लिया है.
इससे हजारों पुराने मकानों का नक्शा पास हो सकेगा और लोग बिना डर के मरम्मत-निर्माण कर सकेंगे.
इससे पहले बोर्ड बैठक में पुरानी 185वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई. नवरात्रि-दीपावली के दौरान फ्लैट बुकिंग पर दी गई विशेष छूट वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के तहत नैमिष नगर में छूटी हुई जमीन को आपसी सहमति से खरीदने का फैसला लिया गया.
इस इलाके के लोगों को देना होगा सुख-सुविधा शुल्क : लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में VC प्रथमेश कुमार की मौजूदगी में हुई इस बोर्ड बैठक में लखनऊ मेट्रो को विशेष सुख-सुविधा परियोजना का दर्जा देने का प्रस्ताव शासन को भेजने की जानकारी दी गई. अमौसी एयरपोर्ट से लेकर मुंशी पुलिया तक लखनऊ मेट्रो के कॉरिडोर में आने वाले क्षेत्रों में विशेष सुख सुविधा शुल्क लगेगा.
यह मानचित्र पर लागू होगा. यह पैसा मेट्रो को दिया जाएगा. यह कितना रुपया होगा और कितने क्षेत्र में लागू होगा इसका निर्णय जल्द कमेटी करेगी. बसंतकुंज, गोमती नगर विस्तार, शारदा नगर विस्तार, विराज खंड जैसे कई पुराने प्लान में जरूरी संशोधन किए गए. हाईटेक टाउनशिप अंसल गोल्फ सिटी में ग्रामीण आबादी वाली जमीन पर निर्माण की अनुमति दी गई.
वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को मिलेगी विशेष छूट : ग्रीन कॉरिडोर के लिए टीडीआर नियमों के तहत सेंडिंग-रिसीविंग जोन चिह्नित किए गए. यहां अपनी जमीन देने वालों को विशेष सर्टिफिकेट दिया जाएगा. इसमें आने वाले समय में जब वह अपने निर्माण करेंगे तो उनको ऊंचाई के लिए लगने वाले शुल्क में छूट दी जाएगी. वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को एलडीए के फ्लैटों में विशेष छूट देने का फैसला भी लिया गया.
परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र जैसे सम्मान प्राप्त जवानों को फ्लैट की कीमत में भारी रियायत मिलेगी.
कब्जाधारकों को भी मिलेगी सहूलियत : पुरानी योजनाओं में अवैध कब्जे वालों को मौजूदा रेट पर नियमित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ. अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ पुराने प्लॉटों पर रह रहे हैं और इनका क्षेत्रफल भी बहुत कम है ऐसे लोगों को वर्तमान दर पर भुगतान करने पर नियमित किया जाएगा.
अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि सहारा इंडिया के विवादित प्लॉट का लीज डीड रद्द कर दुकानदारों को नई जगह पर दुकानें देने का फैसला हुआ. पॉलिटेक्निक चौराहे के पास स्थित शहर बाजार के जिन दुकानदारों की रजिस्ट्री है उनको विनय खंड में निशुल्क दुकानें दी जा सकती हैं.
सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए भी राहत वाला फैसला : कई ग्राम समाज और निजी जमीनों को नियमित करने और समायोजित करने के प्रस्ताव भी पास हुए. प्रवर्तन दल में सेवानिवृत्त सैनिकों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल करने और अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड रखने की मंजूरी भी दी गई. यानी कि विकास प्राधिकरण अब 65 साल के भी रिटायर सैनिकों को हायर कर सकेगा. अभी तय अधिकतम 60 साल वालों को ही लिया जाता था.
