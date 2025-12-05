ETV Bharat / state

लखनऊ के बाहरी इलाकों में भी बनेगी टाउनशिप; आसानी से पास होगा नक्शा, फ्लैट पर सैनिकों को मिलेगी खास छूट

बोर्ड की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शहर में अब हजारों की संख्या में नए मकान, फ्लैट और प्लॉट विकसित किए जा सकेंगे. LDA की नई आवासीय योजनाओं में लेआउट पास करने का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो गया है. इसके अलावा निजी बिल्डरों को भी बड़े स्तर पर टाउनशिप बनाने की छूट मिल गई है. शुक्रवार को एलडीए की 186वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. वरुण विहार, नैमिष नगर, आईटी सिटी और वैलनेस सिटी जैसी महत्वाकांक्षी 4 योजनाओं के लेआउट पास करने का पूरा अधिकार अब एलडीए उपाध्यक्ष को दे दिया गया है. इससे इन योजनाओं पर तुरंत काम शुरू हो सकेगा. बार-बार बोर्ड मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं होगी. हर बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुमोदन दे देंगे. जल्द ही हजारों प्लॉट और फ्लैट लोगों को मिलने लगेंगे. ग्रुप हाउसिंग की मिली अनुमति : लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई इलाकों में ग्रुप हाउसिंग की अनुमति दी गई है. निजी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को भी हरी झंडी दिखा दी गई. इन टाउनशिप में लाखों लोगों के बसने का अनुमान है. उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत लाइसेंस प्राप्त बिल्डरों की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से लखनऊ के बाहरी इलाकों में बड़े-बड़े आधुनिक शहर बसने लगेंगे. लगभग 380 एकड़ में यह टाउनशिप बनाई जाएगी. पुराने मकानों का नक्शा भी होगा पास : अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा और लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया कि शहर की पुरानी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब सभी कॉलोनियों में नक्शा पास कराना आसान हो गया है. शासन की नई नीति में किए गए संशोधनों को एलडीए ने तुरंत अंगीकार कर लिया है. इससे हजारों पुराने मकानों का नक्शा पास हो सकेगा और लोग बिना डर के मरम्मत-निर्माण कर सकेंगे. इससे पहले बोर्ड बैठक में पुरानी 185वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई. नवरात्रि-दीपावली के दौरान फ्लैट बुकिंग पर दी गई विशेष छूट वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नई शहरी प्रोत्साहन योजना के तहत नैमिष नगर में छूटी हुई जमीन को आपसी सहमति से खरीदने का फैसला लिया गया.