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कई साल बाद बनी MCD टाउन वेंडिंग कमेटियां, क्या- अब रेहड़ी-पटरी वालों की बदलेगी तस्वीर

दिल्ली में पहली बार लंबे अंतराल के बाद रेहड़ी-पटरी कारोबारियों ने अपने प्रतिनिधि खुद चुने हैं. ये प्रतिनिधि अब टाउन वेंडिंग कमेटियों का हिस्सा होंगे, जहां सड़क किनारे कारोबार करने वाले वेंडर्स से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे. अब वेंडर्स की आवाज सीधे उस मंच तक पहुंचेगी, जहां उनके भविष्य का फैसला होगा. सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वेंडिंग ज़ोन तय करने, नए सर्वे कराने, वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने और पुनर्वास जैसे फैसलों में वेंडर्स के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी. अगर किसी इलाके से वेंडर्स को हटाने की जरूरत होगी तो उनकी बात भी सुनी जाएगी और नियमों के तहत फैसला लेने की प्रक्रिया मजबूत होगी.

नई दिल्ली: दिल्ली में कई वर्षों के इंतजार के बाद टाउन वेंडिंग कमेटियों के चुनाव संपन्न हो गए हैं और आज इनके नतीजे भी घोषित कर दिए गए. इन चुनावों को दिल्ली के 82 हजार से ज्यादा पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है. लेकिन सवाल है कि आखिर इन कमेटियों के बनने से रेहड़ी-पटरी वालों को क्या फायदा मिलेगा और क्या उनकी समस्याएं अब पूरी तरह खत्म हो जाएंगी.

हालांकि सिर्फ चुनाव हो जाने से सभी समस्याएं खत्म नहीं होंगी. अगर कोई वेंडर बिना वैध सर्टिफिकेट के है या नो-वेंडिंग ज़ोन में अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह हो सकती है. यानी टाउन वेंडिंग कमेटी संरक्षण देती है, लेकिन कानून से ऊपर नहीं है. इन कमेटियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली में वेंडर्स और आम लोगों के बीच संतुलन बनाया जाए. एक तरफ लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी है तो दूसरी तरफ ट्रैफिक, पैदल यात्रियों की सुविधा और सार्वजनिक जगहों का भी ध्यान रखना होगा. ऐसे में कमेटियों को दोनों पक्षों के हित में फैसले लेने होंगे.

क्या अब रेहड़ी-पटरी वालों की बदलेगी तस्वीर

वेंडर संगठनों का कहना है कि कई वर्षों से टाउन वेंडिंग कमेटियों के नहीं होने के कारण सर्वे, वेंडिंग सर्टिफिकेट और वेंडिंग ज़ोन का काम अटका हुआ था. अब उम्मीद है कि नई कमेटियां इन लंबित मामलों को तेजी से आगे बढ़ाएंगी और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का बेहतर तरीके से पालन होगा.

टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो गया है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये कमेटियां कागजों तक सीमित रहती हैं या वास्तव में दिल्ली के हजारों रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को उनका कानूनी हक, सुरक्षित कारोबार और सम्मानजनक आजीविका दिलाने में सफल होती हैं. फिलहाल चुनाव और नतीजों के बाद उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. अब असली परीक्षा नई टाउन वेंडिंग कमेटियों की होगी, जिनके फैसलों का असर सीधे दिल्ली के हजारों नहीं बल्कि 82 हजार से अधिक पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर पड़ेगा.

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