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पलामू में मिनी थाना की तरह काम करेगी TOP, पहली बार सब इंस्पेक्टर को बनाया गया प्रभारी

कार्यालय, एसपी, पलामू ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टाउन आउट पोस्ट (टीओपी) को मजबूत किया गया है. मेदिनीनगर टाउन थाना के अंतर्गत तीन टीओपी हैं. पहली बार सब इंस्पेक्टर को टीओपी के प्रभारी के पद पर तैनात किया गया है, जबकि दो अतिरिक्त एएसआई रैंक के पुलिसकर्मियों को भी तैनाती की गई है. टीओपी को गाड़ी और कई तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं.

मिनी थाना के रूप में कार्य करेगी सभी टीओपी