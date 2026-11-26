पलामू में मिनी थाना की तरह काम करेगी TOP, पहली बार सब इंस्पेक्टर को बनाया गया प्रभारी
पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टाउन आउट पोस्ट (TOP) को मजबूत किया गया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 26, 2026 at 2:37 PM IST
पलामू: जिले के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टाउन आउट पोस्ट (टीओपी) को मजबूत किया गया है. मेदिनीनगर टाउन थाना के अंतर्गत तीन टीओपी हैं. पहली बार सब इंस्पेक्टर को टीओपी के प्रभारी के पद पर तैनात किया गया है, जबकि दो अतिरिक्त एएसआई रैंक के पुलिसकर्मियों को भी तैनाती की गई है. टीओपी को गाड़ी और कई तरह के संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं.
मिनी थाना के रूप में कार्य करेगी सभी टीओपी
एक तरह से मेदिनीनगर के सभी टीओपी मिनी थाना के रूप में कार्य करेगी. टीओपी 1 के प्रभारी के पद पर सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार गुप्ता, टीओपी 2 के प्रभारी के पद सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार गुप्ता, टीओपी 3 के प्रभारी के पद पर सब इंस्पेक्टर निर्मल उरांव को तैनात किया गया है.
तय हो चुकी है टीओपी की जिम्मेदारी: एसपी
एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि सभी टीओपी मिनी थाना की तरह कार्य करेंगे. टीओपी की जिम्मेदारी फिक्स की गई है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. पुलिस की योजना है कि टाउन थाना क्षेत्र में अपराध और आपराधिक गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने की, इसलिए टीओपी को मजबूत किया गया है.
आपराधिक गतिविधि पर कार्रवाई के लिए टीओपी
दरअसल, पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधि पर कार्रवाई के लिए टीओपी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. पहले टीओपी के प्रभारी के पद पर एएसआई रैंक के अधिकारियों की तैनाती होती थी, लेकिन पहली बार सब इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है. मेदिनीनगर शहर को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है और टीओपी का गठन किया गया है.
एक टीओपी यूनिवर्सिटी के लिए अलग से बनाई गई है. टीओपी 1 के अंतर्गत पूराबाजार क्षेत्र समाहरणालय परिसर आता है. टीओपी 2 के अंतर्गत बेलवाटिकर, रेलवे स्टेशन और रेडमा, बरालोटा का इलाका आता है. टीओपी 3 के अंतर्गत बैरिया हमीदगंज सुदना हाउसिंग कॉलोनी का इलाका आता है.
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