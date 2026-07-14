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शिकारी खुद बना शिकार! दूसरों को 'कानून' सिखाने वाला टो-व्हीकल जब्त, करनाल पुलिस ने काटा 11 हजार का चालान

Tow Vehicle Challan In Karnal ( ETV Bharat )