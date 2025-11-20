ETV Bharat / state

लखनऊ की छात्राओं को क्रिकेटर बनाने की नई पहल, अनोखे टूर्नामेंट में खेलने का मिलेगा मौका

लखनऊः लड़कियों को क्रिकेट के प्रति आकर्षित करने के लिए वूमेन 'एस प्रीमियर लीग' में खेलने वाली यूपी वॉरियर्स एक नई पहल की शुरुआत की है. ग्रेज्युएशन की वाली छात्राओं में क्रिकेट और विभिन्न खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए यूपी वॉरियर्स को ओन करने वाली कंपनी ने अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत लखनऊ विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी, बीबीडी यूनिवर्सिटी, भाषा यूनिवर्सिटी व सभी डिग्री कॉलेजों के छात्राओं के बीच क्रिकेट के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.



यूपी वॉरियर टीम के कोऑर्डिनेटर यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि लड़कियों में खेलों के प्रति जो जुड़ाव स्कूल के बाद काफी कम हो जाता है. खास तौर पर जब वह हायर एजुकेशन में आती है तो खेलों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं. ऐसे में इस उम्र में जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए वूमेन प्रीवियस लीग की यूपी वॉरियर की टीम की तरफ से इस पहल की शुरुआत की गई है.

यशवंत ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में क्रिकेट से जुड़ी हुई चीजों को लेकर छोटे-छोटे स्पोर्ट्स इवेंट आयोजन कर रहे हैं. जिसमें पजल्स गेम, बॉल थ्रो, क्रिकेट की चीजों को पहचानने के लिए इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं. खेल के बारे में छात्राओं की जानकारी और रुचि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. इससे इन लड़कियों के बीच में खेल के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके अंदर खेलो के लिए भी एक उम्मीद जगाने की प्रयास किया जा रहा है.