ETV Bharat / state

लखनऊ की छात्राओं को क्रिकेटर बनाने की नई पहल, अनोखे टूर्नामेंट में खेलने का मिलेगा मौका

उत्तर प्रदेश में लड़कियों के बीच में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जनवरी में एक विशेष टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा

Etv Bharat
स्पोर्ट इवेंट में भाग लेतीं छात्राएं. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः लड़कियों को क्रिकेट के प्रति आकर्षित करने के लिए वूमेन 'एस प्रीमियर लीग' में खेलने वाली यूपी वॉरियर्स एक नई पहल की शुरुआत की है. ग्रेज्युएशन की वाली छात्राओं में क्रिकेट और विभिन्न खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए यूपी वॉरियर्स को ओन करने वाली कंपनी ने अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत लखनऊ विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी, बीबीडी यूनिवर्सिटी, भाषा यूनिवर्सिटी व सभी डिग्री कॉलेजों के छात्राओं के बीच क्रिकेट के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

यूपी वॉरियर टीम के कोऑर्डिनेटर यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि लड़कियों में खेलों के प्रति जो जुड़ाव स्कूल के बाद काफी कम हो जाता है. खास तौर पर जब वह हायर एजुकेशन में आती है तो खेलों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं. ऐसे में इस उम्र में जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए वूमेन प्रीवियस लीग की यूपी वॉरियर की टीम की तरफ से इस पहल की शुरुआत की गई है.

यशवंत ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में क्रिकेट से जुड़ी हुई चीजों को लेकर छोटे-छोटे स्पोर्ट्स इवेंट आयोजन कर रहे हैं. जिसमें पजल्स गेम, बॉल थ्रो, क्रिकेट की चीजों को पहचानने के लिए इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं. खेल के बारे में छात्राओं की जानकारी और रुचि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. इससे इन लड़कियों के बीच में खेल के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके अंदर खेलो के लिए भी एक उम्मीद जगाने की प्रयास किया जा रहा है.

लड़कियों के लिए होगा टूर्नामेंट.
लड़कियों के लिए होगा टूर्नामेंट. (ETV Bharat)
यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि इस टूर्नामेंट में दो तरह के इवेंट का आयोजन किया जा रहा है. पहले इवेंट में डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की छात्राओं की टीम का गठन किया जाएगा. जिसमें प्रत्येक टीम में पांच-पांच महिला खिलाड़ी होंगी. यह टीम में सॉफ्ट बॉल से आपस में क्रिकेट खेलेंगे और नॉकआउट के माध्यम से जो भी टीम चयनित होगी, उसे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलेगा. यह कॉर्पोरेट टूर्नामेंट 3 से 18 जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी. कॉर्पोरेट टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम में तीन लड़कियां और दो लड़के होंगे. इसमें कुछ अलग से नियम हैं, जैसे बोलिंग की शुरुआत लड़की द्वारा किया जाएगा. बैटिंग की शुरुआत लड़की द्वारा किया जाएगा. यह टूर्नामेंट आईपीएल के तर्ज पर लखनऊ में होगा.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता 13 दिसंबर से, शुभंकर 'सिंघा' लॉन्च, 3950 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

TAGGED:

WOMEN PREMIER LEAGUE
UP WARRIORS
CRICKET INTEREST GIRL STUDENTS
LUCKNOW GIRL PLAY CRICKET
WOMEN CRICKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.