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70 फीट की ऊंचाई पर हवा में अटके पर्यटक, तेज हवा से पिछोला झील की जिप लाइन पर झूलते रहे दोनों

प्रशिक्षित कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों पर्यटकों तक पहुंच बनाई और उन्हें सुरक्षित शुरुआती पॉइंट तक वापस ले आए.

जिप लाइन पर अटके पर्यटक
जिप लाइन पर अटके पर्यटक (Viral Video)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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उदयपुर : शहर की प्रसिद्ध पिछोला झील के किनारे स्थित जिप लाइन पर बुधवार शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब गुजरात से घूमने आए दो पर्यटक राइड के दौरान बीच में फंस गए. अचानक मौसम बदलने और तेज हवाएं चलने से दोनों पर्यटक 70 फीट की ऊंचाई पर हवा में जिप लाइन पर झूलते रह गए. हालांकि, समय रहते रेस्क्यू टीम की तत्परता से दोनों को सुरक्षित बचा लिया और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.

यह घटना दूधतलाई क्षेत्र में स्थित जिप लाइन पर हुई, जो दीनदयाल पार्क और माणिक्यलाल वर्मा पार्क के बीच संचालित होती है. करीब 630 मीटर लंबी इस जिप लाइन को सामान्य परिस्थितियों में पार करने में लगभग 45 सेकंड का समय लगता है. बुधवार शाम गुजरात से उदयपुर घूमने आए चार दोस्तों का समूह इस रोमांचक राइड का आनंद लेने पहुंचा था. चारों पर्यटकों को दो-दो के समूह में जिप लाइन पर भेजा गया.

जिप लाइन पर अटके पर्यटकों का रेस्क्यू (Viral Video)

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रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय हुई : पहले समूह के दो सदस्य सुरक्षित दूसरे छोर तक पहुंच गए, लेकिन दूसरे समूह के दो पर्यटक गंतव्य से कुछ दूरी पहले ही तेज हवा के कारण बीच में रुक गए. हवा का दबाव बढ़ने से उनकी गति प्रभावित हुई और वे जिप लाइन पर ही अटक गए. काफी ऊंचाई पर लटके दोनों पर्यटक घबरा गए और सहायता के लिए आवाज लगाने लगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय हुई. प्रशिक्षित कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों पर्यटकों तक पहुंच बनाई और करीब ढाई मिनट के भीतर उन्हें सुरक्षित शुरुआती पॉइंट तक वापस ले आए.

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रेस्क्यू टीम हर समय तैयार : घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पर्यटक जिप लाइन के बीच में लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि रेस्क्यू टीम उन्हें सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया में जुटी हुई है. जिप लाइन संचालकों का कहना है कि मौसम में अचानक बदलाव जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए उनकी रेस्क्यू टीम हर समय तैयार रहती है. इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. पर्यटकों के सुरक्षित बचाव के बाद सभी ने राहत की सांस ली.

दीनदयाल पार्क से माणिक्यलाल वर्मा पार्क के बीच संचालित बुधवार शाम तेज हवा चलने के कारण दो पर्यटक बीच रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने करीब ढाई मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया. ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम हमेशा तैनात रहती है. : शरद अग्रवाल, संचालक, जिप लाइन

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जिप लाइन पर अटके पर्यटक
जिप लाइन पर बीच में फंसे पर्यटक
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