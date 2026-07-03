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एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बनारस की सारी जानकारी; सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट पर मिलेंगे अपडेट्स

एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बनारस की सारी जानकारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस में पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ रही है. काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर सारनाथ या फिर शहर का अन्य कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हर जगह सैलानियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. ऐसे में सैलानियों के सामने सटीक जानकारी का ज्यादा संकट होता है. अब इस समस्या को दूर करने के लिए एक वेबसाइट लांच की गई है, जहां बनारस की सारी सूचना होगी. डिजिटल युग में सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत अब वाराणसी सहित बाकी जगहों पर भी एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनाए जाने की प्लानिंग की गई है. इसकी शुरुआत बनारस से की जा रही है. यहां यूपी टूरिज्म सेंटर के साथ ही महत्वपूर्ण सुविधा देने वाले विभाग और सैलानियों को अन्य जानकारियां देने के लिए संचालित हो रही अलग-अलग वेबसाइट को सेंट्रल लेवल पर ही ऑपरेट किया जाएगा. इसके लिए सारी परेशानियों के निराकरण संग जानकारी के लिए एक ही पता होगा यानी वन जिला वन वेबसाइट के तहत सैलानियों को एक ही जगह सारी जानकारियां भी मिलेगी. महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट और टिकट से लेकर अन्य टूरिस्ट संबंधी जरूरी चीज उपलब्ध हो सकेंगी. पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार. (Video Credit: ETV Bharat) पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि यहां आने वाले सैलानियों को बेहतर सुविधा देने के लिए स्मार्ट सिटी की तरफ से एक वेबसाइट पहले शुरू की गई है. वेबसाइट को पूरी तरह से अपडेट करने का काम कर रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह क्वेश्चन निर्देश है कि टूरिस्ट किसी भी तरह से भटके नहीं, क्योंकि अलग-अलग तरह की वेबसाइट अलग-अलग जानकारी के साथ संचालित हो रही है. इसमें यूपी टूरिज्म की अलग, सेंट्रल टूरिज्म की अलग और कई अन्य जहां टिकट दर्शन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं. उन वेबसाइट के अलावा एक ऐसी वेबसाइट को अपग्रेड किया जा रहा है, जहां पर सब कुछ एक साथ एक ही जगह एक प्लेटफार्म उपलब्ध होगा. इसके लिए यूपी टूरिज्म अपनी वेबसाइट की जगह अब इसी वेबसाइट को अपडेट करने का काम किया जा रहा है.