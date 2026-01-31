रणथंभौर में अब टाइगर सफारी में मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे सैलानी
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद वन विभाग ने जारी किए आदेश.
Published : January 31, 2026 at 3:24 PM IST
सवाई माधोपुर: देश भर में ख्यात रणथंभौर नेशनल पार्क में अब टाइगर सफारी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे. वन विभाग ने वन्यजीवों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मोबाइल पर पाबंदी लगा दी है.
रणथंभौर बाघ परियोजना के उप वन संरक्षक पर्यटन संजीव शर्मा ने बताया कि यह कदम वन्यजीवों की सुरक्षा, प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने एवं जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने की मंशा से उठाया गया है. शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश साफ हैं कि सफारी के दौरान रील, वीडियो एवं सेल्फी के लिए शोर शराबा एवं जानवरों के करीब जाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए. पर्यटक फोटो ओर रिल बनाने के लिए वन्यजीवों के निकट चले जाते हैं. इससे सफारी गाड़ियां एक स्थान पर जमा हो जाती है. इससे वन्यजीवों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है.
पढ़ें:रणथंभौर नेशनल पार्क में सख्ती: सफारी वाहनों के लिए डैश कैमरा लगाना हुआ अनिवार्य
शर्मा ने बताया कि यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं. इसके बाद अगर कोई लापरवाही करता मिला तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. नई व्यवस्था में सफारी पर जाने एवं सफारी से पूर्व पर्यटकों को अपने मोबाइल फोन गाइड के पास जमा कराने होंगे. गाइड पर्यटकों के मोबाइल फोन को निर्धारित बॉक्स में सुरक्षित रखवाएंगे ताकि सफारी के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान ना हो सके.
वन विभाग ने यह निर्णय वन्यजीव संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट एवं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) के निर्देशों के तहत लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल फोन के कारण वन्यजीवों को होने वाले शोर,फ्लैश एवं ध्यान भटकाने जैसी गतिविधियों से बचाने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक था. वन विभाग ने स्पष्ट किया, नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह निर्णय अन्य टाइगर रिजर्व के लिए भी मिसाल बनेगा.
पढ़ें:रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के बाद अब लेपर्ड की भी हुई बढ़ोतरी, पर्यटकों को भी भाती है लेपर्ड की साइटिंग