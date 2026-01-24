ETV Bharat / state

जैसलमेर में पर्यटकों को देना होगा यात्रीकर, 10 चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी

स्वायत्त शासन विभाग से मंजूरी मिलने के बाद नगर परिषद ने इस योजना को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत शहर के दो मुख्य एंट्री पॉइंट-बाड़मेर रोड और जोधपुर रोड पर टोल नाके बनाए जाएंगे, जैसे ही वाहन शहर की सीमा में प्रवेश करेगा, वहीं टैक्स वसूला जाएगा.

नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि अब तक सैलानियों को सोनार दुर्ग के म्यूजियम, पटवा हवेली, बड़ाबाग, कुलधरा और सम जैसे पर्यटन स्थलों पर अलग-अलग टिकट लेनी पड़ती थी. अब नगर परिषद ने इसमें एक और टैक्स जोड़ दिया है. अपने निजी वाहन या टैक्सी से जैसलमेर घूमने आने वाले पर्यटकों को अब यात्री कर देना अनिवार्य होगा.

जैसलमेर: अगर आप जैसलमेर घूमने आने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा ज्यादा प्लानिंग के साथ आना होगा. वजह यह है कि स्वर्णनगरी जैसलमेर में अब नगर परिषद सैलानियों के लिए यात्री टैक्स लगाने जा रही है. इसका सीधा असर पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा. अब शहर में एंट्री करते ही यात्री टैक्स देना होगा, सोनार दुर्ग के पास निजी वाहनों की आवाजाही बंद होगी और शहर के 10 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई जाएंगी.

तय हुई यात्री कर की दरें: नगर परिषद ने टैक्स की दरें भी साफ-साफ तय कर दी हैं. 35 सीटर बस के लिए 200 रुपए, 25 सीटर बस के लिए 150 रुपए, पांच सीटर कार के लिए 100 रुपए और टैक्सी व अन्य सभी प्रकार की कारों के लिए 50 रुपए टैक्स लिया जाएगा. अब जैसलमेर में कदम रखते ही सैलानियों की जेब पर पहला असर पड़ेगा. नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा का कहना था कि यह टैक्स केवल राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगाया जा रहा है. परिषद का तर्क है कि पर्यटन सीजन में बढ़ती भीड़, वाहनों की संख्या और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है और यही संसाधन इस टैक्स से जुटाए जाएंगे. जैसलमेर में बढ़ते यातायात और लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद ने 10 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने का भी निर्णय लिया है. इसके लिए एनएस पब्लिसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया है.

संचालन का खर्चा उठाएगी कंपनी: खास बात यह है कि इन ट्रैफिक लाइटों का निर्माण, संचालन और रखरखाव का पूरा खर्च संबंधित कंपनी ही उठाएगी. नगर परिषद के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा का कहना है कि पर्यटन सीजन में सैलानियों की बढ़ती संख्या के कारण शहर पर रखरखाव का भार पड़ रहा था. इस कारण ये टैक्स लगाया गया है. शहर के एंट्री पॉइंट पर टोल नाके बनाए जाएंगे, सोनार किले के चारों ओर रिंग रोड पर ट्रैफिक बंद किया गया है और प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, ताकि व्यवस्था सुधरे और परिषद को अतिरिक्त आय मिल सके.