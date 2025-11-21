ETV Bharat / state

एक ही दिन में ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर सेवा का आगाज

इस मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि इस नई व्यवस्था से धार्मिक यात्राएं अधिक सुगम और समयबद्ध होंगी. जिन यात्रियों को समय के अभाव में ओंकारेश्वर के दर्शन का अवसर नहीं मिल पाता था, वे अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से कम समय में दोनों ज्योतिर्लिंगों—ओंकारेश्वर और उज्जैन के दर्शन कर सकेंगे. उन्होंने आगे बताया कि ओंकारेश्वर में एकात्म धाम का विकास तेजी से हो रहा है, घाटों का सौंदर्यीकरण कार्य भी जारी है और आगामी सिंहस्थ से पहले शहर फोरलेन सड़क से जुड़ जाएगा. साथ ही ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के प्रारंभ होने से क्षेत्र में यात्री सुविधाएं और बढ़ेंगी. सांसद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इस सेवा के लिए आभार व्यक्त किया.

खंडवा: ओंकारेश्वर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटकों को त्वरित व सुरक्षित यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुक्रवार को “पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा” की शुरुआत की गई. उज्जैन से हेलीकॉप्टर द्वारा आने वाले पांच तीर्थयात्री कोठी गांव स्थित हेलीपैड पर पहुंचे, जहां उनका विशेष स्वागत किया गया. यह सेवा धार्मिक पर्यटन को नया आयाम देने के साथ-साथ यात्रियों को कम समय में अधिक गंतव्यों तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होगी.

अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा ने बताया कि हेली सेवा का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को कम समय में प्रभावी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है. उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी अब 20 से 40 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जिससे एक ही दिन में दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन संभव होंगे. हेली सेवा के किराए भी निर्धारित कर दिए गए हैं.

उज्जैन से ओंकारेश्वर तक 40 मिनट की उड़ान के लिए 6500 रुपये किराया निर्धारित

इंदौर से उज्जैन तक 20 मिनट की उड़ान के लिए लगभग 5 हजार रुपये, उज्जैन से ओंकारेश्वर तक 40 मिनट की उड़ान के लिए 6500 रुपये तथा ओंकारेश्वर से इंदौर तक की वापसी उड़ान के लिए लगभग 5500 रुपये किराया रखा गया है. यह किराया धार्मिक पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सहज और समय बचाने वाला विकल्प प्रदान करेगा.

हेलीकॉप्टर के आगमन पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मांधाता विधायक नारायण पटेल ने यात्रियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया. पहली उड़ान से जो यात्री ओंकारेश्वर पहुँचे, उनमें राजेश उदावत (एमआईसी मेंबर, इंदौर), मलखान कटारिया (पार्षद, इंदौर), परशुराम वर्मा (पूर्व पार्षद, इंदौर), हिमांशु सोनी (सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर) और शुभम तिवारी शामिल थे. ओंकारेश्वर पहुंचकर उन्होंने हेली सेवा की प्रशंसा की और इसे तीर्थयात्रा के लिए सुविधाजनक बताया.

इस अवसर पर अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा, पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा, ओंकारेश्वर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी, सहायक कलेक्टर डॉ. श्री कृष्णा सुशीर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. यात्रा कर आए सभी तीर्थयात्रियों ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन किए, जहाँ डिप्टी कलेक्टर मुकेश काशिव ने उन्हें माल्यार्पण कर प्रसाद प्रदान किया.