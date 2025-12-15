जंगली जीव को खाना दिया तो हो सकती है जेल! आदिवासी संस्कृति से वन्य जीव से व्यवहार करने की दी जाएगी जानकारी

ETV Bharat / state

December 15, 2025

पलामूः जंगली जीव की किसी भी प्रकार का खाना देने पर कार्रवाई की जाएगी. पर्यटक पलामू टाइगर रिजर्व एवं उसके आस पास के इलाके में मौजूद वन्य जीव को फास्ट फूड, स्नैक्स एवं अन्य प्रकार के भोजन देते हैं. जिस कारण वन्य जीव खासकर बंदर के व्यवहार में बदलाव हुआ है. बंदर जंगल को छोड़कर अब सड़क के किनारे नजर आने लगते हैं और आने जाने वाले गाड़ियों की तरफ दौड़ते है.

पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग के द्वारा जगह-जगह बोर्ड भी लगाया गया है और पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वह किसी भी प्रकार का भोजन वन्य जीव को नहीं दें. अब पूरे मामले में पलामू टाइगर रिजर्व एवं वन विभाग ने सख्ती अपनाने की योजना तैयार की है. वर्ष के अंतिम महीने में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले नेतरहाट, बेतला नेशनल पार्क समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं. इसी दौरान पर्यटक जंगली जीव को भोजन देते हैं या अन्य प्रकार की सामग्री दे देते हैं.

जानकारी देते प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर (Etv Bharat)
वन्य जीव को खाना देना, रिजर्व एरिया को प्रदूषित करना है गैरकानूनी

पलामू टाइगर रिजर्व बाघों के लिए संरक्षित एरिया है. वन्य जीव को खाना देना या इलाके को प्रदूषित करना वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गैरकानूनी है. वन्य जीव को भोजन देना और प्रदूषित करने पर अलग-अलग कानूनी प्रावधान है. जुर्माना के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. पांच से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या गंभीर अपराध मिलने के मामले में जेल की भी सजा है.

पलामू टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया है. वाइल्डलाइफ प्रोटक्शन एक्ट के तहत किसी भी जानवर को हानि पहुंचाना या उन्हें बाहरी भोजन देना और प्रदूषण करना कानूनी रूप से जुर्म है. इको टूरिज्म सर्किट जो नेतरहाट से बेतला केचकि तक है, जगह-जगह पर साइन बोर्ड के माध्यम से पर्यटकों से भोजन नहीं देने की बात लिखी गई है. जबकि कानूनी प्रावधानों की भी बात लिखी गई है. वेबसाइट के माध्यम से भी पर्यटकों को भी जानकारी दी गई है. भोजन देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी इलाकों में नजर रखी जाएगी. - प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

आदिवासी संस्कृति से वन्य से जुड़ाव और व्यवहार की भी जानकारी दी जाएगी

पलामू टाइगर रिजर्व में दाखिल होने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को आदिवासी संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस दौरान बताया जाएगा कि जंगल में वन्य जीव से आदिवासी कैसे जुड़े हैं. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व एवं आस पास के इलाके में बड़ी आबादी रहती है. पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना के अनुसार सरकारी स्तर पर कई पहल की गई है और स्थानीय संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी जा रही है. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के एरिया में दिसंबर में और जनवरी के महीने में 40 से 50 हजार पर्यटक पहुंचते हैं.

