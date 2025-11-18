ETV Bharat / state

जयपुर स्थापना दिवस: स्मारकों पर रंगोली की चमक, पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत

जयपुर के स्थापना दिवस पर आमेर महल में 'द वॉल ऑफ होप' कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

Jaipur Foundation Day
आमेर महल में कच्छी घोड़ी नृत्य करता एक लोक कलाकार (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर स्थापना दिवस पर शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर देसी-विदेशी सैलानियों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया. आमेर महल, हवा महल, जंतर-मंतर और अल्बर्ट हॉल समेत विभिन्न स्मारकों को रंगोली बनाकर खूबसूरती से सजाया गया. पर्यटकों को तिलक लगाकर और मिठाई देकर स्वागत किया गया तथा स्मारकों के इतिहास की जानकारी दी गई.

आमेर महल में 'द वॉल ऑफ होप' कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस मौके पर किले की ऐतिहासिक दीवारों के बीच बच्चों की रंगीन कल्पनाएं और उनकी आवाज गूंज उठी. बच्चों ने पेंटिंग, स्लोगन लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दी. राज्य मंत्री डॉ. मंजू बागमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज की सार्थक आवश्यकता है. राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार ने बच्चों की ओर से प्रस्तुत पेंटिंग, स्लोगन, रैंप वॉक, क्विज और नुक्कड़ नाटक को देखते हुए कहा कि बाल दिवस का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होता है, जब बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकें और समाज उनकी बात को महत्व दे.

पढ़ें: जयपुर स्थापना दिवस : परकोटे के सात दरवाजे, आधुनिक युग के साथ धुंधले हुए विरासत के नाम

पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र के अनुसार स्थापना दिवस के अवसर पर स्मारकों की सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया. पर्यटकों ने राजस्थान की कला और संस्कृति की इस अनूठी झलक की खूब सराहना की तथा अपने कैमरों में तस्वीरें कैद की. आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल समेत विभिन्न स्मारकों पर पर्यटकों को तिलक लगाकर और टॉफी देकर उनका स्वागत किया गया. आमेर महल के अधीक्षक डॉ राकेश छोलक ने बताया कि बच्चों ने पेंटिंग, स्लोगन लेखन, रैंप वॉक, विवेज़ और नुक्कड़ नाटक में उत्साहपूर्वक भाग लिया. यह कार्यक्रम यूनिसेफ, फ्यूचर सोसायटी, डिजिटल बाल मेला और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ.

Jaipur Foundation Day
द वॉल ऑफ होप कार्यक्रम में मौजूद बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

हवामहल में भी पर्यटकों का स्वागत: हवामहल अधीक्षक सरोजिनी चंचलानी ने बताया कि हवामहल पर पर्यटकों का तिलक लगाकर और टॉफी देकर स्वागत किया गया. हवामहल स्मारक के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाई गई है.पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन किया गया. मांगणियार लोक कलाकारों ने लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी. कठपुतली कला का भी प्रदर्शन किया गया.

TAGGED:

TOURIST PLACES JAIPUR
WELCOME IN RAJASTHANI STYLE
THE WALL OF HOPE
JAIPUR FOUNDATION DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.