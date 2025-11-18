ETV Bharat / state

जयपुर स्थापना दिवस: स्मारकों पर रंगोली की चमक, पर्यटकों का राजस्थानी अंदाज में स्वागत

आमेर महल में कच्छी घोड़ी नृत्य करता एक लोक कलाकार ( ETV Bharat Jaipur )