सरिस्का में सैलानियों की जिप्सी के आगे चलता रहा बाघ एसटी 2304...मानो बता रहा हो जंगल का रास्ता

अलवर: पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को लगातार टाइगर के दीदार हो रहे हैं. इसके चलते सरिस्का में बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी का आनंद ले रहे हैं. इन दिनों सरिस्का में युवा बाघ एसटी 2304 लगातार सैलानियों को नजर आ रहा है. शनिवार को दोनों पारियों में इस युवा बाघ ने जमकर सुर्खियां बटोरी. यह बाघ काफी देर पर्यटकों की जिप्सी के आसपास दिखा. एक बार तो ऐसा लगा मानो सरिस्का का यह बाघ पर्यटकों की जिप्सी को जंगल की राह बता रहा है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट वाहन चालक राजू कुमार ने बताया कि शनिवार को दोनों ही पारियों में बाघ एसटी 2304 की अच्छी साइटिंग हुई. शनिवार को लगभग सभी जिप्सियो व कैंटर में सफारी करने गए पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग हुई. शाम की पारी में युवा बाघ एसटी 2304 काफी देर पर्यटकों की जिप्सी के आगे चला. इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कमरे में कैद किया. युवा बाघ के दीदार से पर्यटक रोमांचित हो उठे. चालक राजू ने बताया कि शनिवार व रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवक रहती है. इन दिनों टाइगर की साइटिंग होने से बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी को पहुंच रहे हैं.