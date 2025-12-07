सरिस्का में सैलानियों की जिप्सी के आगे चलता रहा बाघ एसटी 2304...मानो बता रहा हो जंगल का रास्ता
सरिस्का में शनिवार को लगभग सभी जिप्सियो व कैंटर में सफारी करने गए पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग हुई.
Published : December 7, 2025 at 8:38 AM IST
अलवर: पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को लगातार टाइगर के दीदार हो रहे हैं. इसके चलते सरिस्का में बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी का आनंद ले रहे हैं. इन दिनों सरिस्का में युवा बाघ एसटी 2304 लगातार सैलानियों को नजर आ रहा है. शनिवार को दोनों पारियों में इस युवा बाघ ने जमकर सुर्खियां बटोरी. यह बाघ काफी देर पर्यटकों की जिप्सी के आसपास दिखा. एक बार तो ऐसा लगा मानो सरिस्का का यह बाघ पर्यटकों की जिप्सी को जंगल की राह बता रहा है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट वाहन चालक राजू कुमार ने बताया कि शनिवार को दोनों ही पारियों में बाघ एसटी 2304 की अच्छी साइटिंग हुई. शनिवार को लगभग सभी जिप्सियो व कैंटर में सफारी करने गए पर्यटकों को टाइगर की साइटिंग हुई. शाम की पारी में युवा बाघ एसटी 2304 काफी देर पर्यटकों की जिप्सी के आगे चला. इस नजारे को पर्यटकों ने अपने कमरे में कैद किया. युवा बाघ के दीदार से पर्यटक रोमांचित हो उठे. चालक राजू ने बताया कि शनिवार व रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवक रहती है. इन दिनों टाइगर की साइटिंग होने से बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी को पहुंच रहे हैं.
नया बाघ बन रहा सरिस्का की शान: सरिस्का की सदर रेंज में लगातार दिखने वाला युवा बाघ एसटी 2304 कुछ दिन पूर्व ही युवा होकर पर्यटकों को लगातार दिख रहा है. लगातार साइटिंग से यह बाघ सरिस्का की शान बना है. शनिवार को सफारी की दोनों पारियों में दिखाई देने के साथ ही यह बाघ शुक्रवार देर रात अलवर जयपुर सड़क मार्ग के मध्य रोड के बीच टहलता दिखा था.
पहले तीन टाइगर्स लुभा चुके: सरिस्का में पूर्व में कई टाइगर्स पर्यटकों को लुभाते रहे हैं. इसमें बाघिन एसटी 9, बाघ एसटी 21 व बाघिन एसटी 30 समेत कुछ अन्य बाघ बाघिन शामिल रहे हैं. इसके साथ ही पिछले कुछ माह से सरिस्का का युवा बाघ एसटी 2304 भी अब खूब लुभा रहा है. इसमे कई बार यह बाघ बाघिन एसटी 9 के साथ टहलता दिखा.