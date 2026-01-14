ETV Bharat / state

रणथंभौर: सफारी में पेड़ पर चढ़े टाइगर की अठखेलियों से सैलानी रोमांचित

शावक 10 मिनट टहनियों पर घूमता रहा. फिर छलांग लगाकर उतरा. पेड़ के पास बाघिन रिद्धि व उसके दूसरे शावक बैठे नजर आए.

cub in a tree at Ranthambore
रणथंभौर में पेड़ पर शावक (Photo: Local person)
January 14, 2026

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने आए सैलानियों ने मंगलवार शाम अनूठा नजारा देखा. सफारी के लिए जोन नंबर चार में गए सैलानियों ने मलिक तालाब के पास पेड़ पर चढ़ा टाइगर शावक देखा. पेड़ पर शावक की अठखेलियां देख पर्यटक रोमांचित हो गए और अपने मोबाइल कैमरों में इस दृश्य को कैद किया. शावक करीब 10 मिनट पेड़ की टहनियों पर घूमता रहा. फिर छलांग लगाकर उतरा. वहीं पेड़ के पास बाघिन रिद्धि व उसके दूसरे शावक बैठे नजर आए. यह देखकर पर्यटक खासा रोमांचित हुए.

डीएफओ मानस सिंह का कहना था, टाइगर वैसे तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता लेकिन वेट कम होने के कारण शावक छलांग लगाकर चढ़ जाते हैं. मंगलवार का वीडियो सामने आया है, जिसमें शावक पेड़ पर चढ़ा था. उसका वजन कम है. बाघिन वैसे तो अपने शावकों को पूरी ट्रेनिंग देती है. यह शावक भी छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ा और कुछ देर बाद नीचे आया, जैसे जैसे शावकों की उम्र बढ़ती है तो वजन भी बढ़ जाता है. ऐसे में वजन बढ़ने के बाद टाइगर का किसी पेड़ पर चढ़ना बंद हो जाता है.

रणथंभौर में पेड़ पर चढ़ा शावक. (video : Local person)

जंगल के तौर तरीकों की ट्रेनिंग: सिंह ने बताया कि रणथंभौर में इन दिनों बाघिन टी 124 रिद्धि अपने युवा होते शावकों को जंगल में रहने के तौर तरीके सीखा रही है. बाघिन रिद्धि शावकों को शिकार करना, अन्य जीव से बचाव और जीवनयापन की ट्रेनिंग दे रही है. रणथंभौर की रिद्धि टी 124 की उम्र करीब 7 वर्ष है. रिद्धि रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन टी 84 एरोहेड की बेटी है. रिद्धि का विचरण क्षेत्र रणथंभौर के जोन नंबर तीन और चार में रहता है. रिद्धि अब तक दो बार मां बन चुकी है. बाघिन रिद्धि ने अपने दूसरी बार दो शावकों को जन्म दिया, जिनकी उम्र करीब ढाई साल है.

