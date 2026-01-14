ETV Bharat / state

रणथंभौर: सफारी में पेड़ पर चढ़े टाइगर की अठखेलियों से सैलानी रोमांचित

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने आए सैलानियों ने मंगलवार शाम अनूठा नजारा देखा. सफारी के लिए जोन नंबर चार में गए सैलानियों ने मलिक तालाब के पास पेड़ पर चढ़ा टाइगर शावक देखा. पेड़ पर शावक की अठखेलियां देख पर्यटक रोमांचित हो गए और अपने मोबाइल कैमरों में इस दृश्य को कैद किया. शावक करीब 10 मिनट पेड़ की टहनियों पर घूमता रहा. फिर छलांग लगाकर उतरा. वहीं पेड़ के पास बाघिन रिद्धि व उसके दूसरे शावक बैठे नजर आए. यह देखकर पर्यटक खासा रोमांचित हुए.

डीएफओ मानस सिंह का कहना था, टाइगर वैसे तो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता लेकिन वेट कम होने के कारण शावक छलांग लगाकर चढ़ जाते हैं. मंगलवार का वीडियो सामने आया है, जिसमें शावक पेड़ पर चढ़ा था. उसका वजन कम है. बाघिन वैसे तो अपने शावकों को पूरी ट्रेनिंग देती है. यह शावक भी छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ा और कुछ देर बाद नीचे आया, जैसे जैसे शावकों की उम्र बढ़ती है तो वजन भी बढ़ जाता है. ऐसे में वजन बढ़ने के बाद टाइगर का किसी पेड़ पर चढ़ना बंद हो जाता है.