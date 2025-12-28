ETV Bharat / state

लोहरदगा के नंदगांव की वादियों में खींचे चले आते हैं पर्यटक, सालों भर रहता है गुलजार

लोहरदगा: नए साल के मौके पर लोग चाहते हैं कि वह किसी ऐसे पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल में अपने साल के पहले दिन की शुरुआत करें, जो उन्हें पूरे साल याद रहे. लोहरदगा के ऐसे ही पर्यटक स्थलों में से एक है सेन्हा प्रखंड का नंदगांव. बेहद खूबसूरत और मनभावन यह पर्यटक स्थल सालों भर गुलजार रहता है. नए साल के मौके पर तो यहां की बात ही निराली होती है. लोगों की हंसी-ठिठोली, बच्चों की खिलखिलाहट और आकर्षक वादियां किसी का भी मन मोह लेती हैं.

कोयल नदी का तट और खूबसूरत वादियां

लोहरदगा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सेन्हा प्रखंड के कोयल नदी के तट पर स्थित है नंदगांव. दूर-दूर तक फैली कोयल नदी, मनभावन नदी तट का किनारा, छोटी-छोटी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है. दिसंबर और जनवरी के महीने में तो यहां भीड़ होती ही है, साल के अन्य दिनों में भी पिकनिक मनाने को लेकर लोगों की सबसे पसंदीदा जगह में से यह एक है. खासकर, बच्चों के लिए यह काफी मनभावन है.

जानकारी देते पर्यटक (ETV BHARAT)

यह पर्यटन स्थल अपने आप में बेहद खास है. सिर्फ लोहरदगा जिला ही नहीं गुमला, रांची और लातेहार से भी लोग काफी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं. अपने परिजनों के साथ दिनभर पिकनिक का आनंद लेते हैं और साल के पहले दिन को अपनी यादों में सहेज कर रख लेते हैं. यहां आसपास खेलने के लिए मैदान है. दूर-दूर तक फैली कोयल नदी है और आसपास हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं. साथ ही नंदलाल फार्म है.