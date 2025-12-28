ETV Bharat / state

लोहरदगा के नंदगांव की वादियों में खींचे चले आते हैं पर्यटक, सालों भर रहता है गुलजार

लोहरदगा का नंदगांव खूबसूरत पर्यटक स्थल है. यहां की नदी, पहाड़ लोगों को खूब पंसद आ रहा है.

कोयल नदी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 28, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
लोहरदगा: नए साल के मौके पर लोग चाहते हैं कि वह किसी ऐसे पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल में अपने साल के पहले दिन की शुरुआत करें, जो उन्हें पूरे साल याद रहे. लोहरदगा के ऐसे ही पर्यटक स्थलों में से एक है सेन्हा प्रखंड का नंदगांव. बेहद खूबसूरत और मनभावन यह पर्यटक स्थल सालों भर गुलजार रहता है. नए साल के मौके पर तो यहां की बात ही निराली होती है. लोगों की हंसी-ठिठोली, बच्चों की खिलखिलाहट और आकर्षक वादियां किसी का भी मन मोह लेती हैं.

कोयल नदी का तट और खूबसूरत वादियां

लोहरदगा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सेन्हा प्रखंड के कोयल नदी के तट पर स्थित है नंदगांव. दूर-दूर तक फैली कोयल नदी, मनभावन नदी तट का किनारा, छोटी-छोटी पहाड़ियां, हरे-भरे जंगल और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है. दिसंबर और जनवरी के महीने में तो यहां भीड़ होती ही है, साल के अन्य दिनों में भी पिकनिक मनाने को लेकर लोगों की सबसे पसंदीदा जगह में से यह एक है. खासकर, बच्चों के लिए यह काफी मनभावन है.

जानकारी देते पर्यटक (ETV BHARAT)

यह पर्यटन स्थल अपने आप में बेहद खास है. सिर्फ लोहरदगा जिला ही नहीं गुमला, रांची और लातेहार से भी लोग काफी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं. अपने परिजनों के साथ दिनभर पिकनिक का आनंद लेते हैं और साल के पहले दिन को अपनी यादों में सहेज कर रख लेते हैं. यहां आसपास खेलने के लिए मैदान है. दूर-दूर तक फैली कोयल नदी है और आसपास हरे भरे जंगल और पहाड़ हैं. साथ ही नंदलाल फार्म है.

सालों भर गुलजार रहता है यह स्थल

गुमला से घाघरा होते हुए नंदगांव तक पहुंचा जा सकता है. वहीं, रांची से भंडरा, सेन्हा होते हुए नंदगांव तक आसानी से पहुंच सकते हैं. लोहरदगा के लोग भी सेन्हा होते हुए नंदगांव तक पहुंच सकते हैं. नदी की धारा, शांत वातावरण, दूर-दूर तक फैले जंगल, रेत का किनारा और हरियाली लोगों के मन को खूब आकर्षित करती है. लोग परिवार के साथ यहां पर समय गुजारना पसंद करते हैं.

पिकनिक मनाते स्कूल के बच्चे (ETV BHARAT)

लोहरदगा-गुमला जिला के सीमावर्ती सेन्हा प्रखंड के नंदगांव पर्यटन स्थल में नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूसरे जिला से भी लोगों का आना-जाना लगा रहता है. बेहद खूबसूरत यह पर्यटन स्थल सालों भर गुलजार रहता है. नए साल के मौके पर तो इसकी बात ही निराली है.

TAGGED:

लोहरदगा की कोयल नदी
LOHARDAGA
NANDGAON LOHARDAGA
लोहरदगा का नंदगांव
LOHARDAGA KOEL RIVER

