रांची के लोक भवन उद्यान में फूलों की बहार, सैकड़ों लोगों ने लिया प्रकृति का आनंद

रांची के लोक भवन उद्यान में पर्यटक अलग अलग वैरायटी के फूलों का दीदार करने पहुंचे रहे हैं.

ग्राफिक्स इमेज (Etv bharat)
Published : February 2, 2026 at 4:02 PM IST

रांची: राजधानी रांची स्थित लोक भवन उद्यान के सोमवार को आम लोगों के लिए खुलते ही आकर्षण का केंद्र बन गया. उद्यान के दीदार के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच खुशनुमा पल बिताए. रंग-बिरंगे फूलों, सुसज्जित गार्डन और फव्वारों की खूबसूरती ने हर किसी को मोहित कर दिया.

उद्यान में दिखी भारी भीड़

उद्यान में घूमने पहुंचे लोग इसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे थे. सुबह से ही लोक भवन उद्यान के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ देखने को मिली. परिवार के साथ पहुंचे लोग, युवा वर्ग और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उत्साह के साथ उद्यान में घूमते नजर आए. फूलों की क्यारियों और हरियाली के बीच हर कोई अपनी तस्वीर लेने को लेकर खासा क्रेजी दिखा.

लोक भवन उद्यान की खूबसूरती ने मोह लिया पर्यटकों का मन (Etv bharat)

प्रकृति प्रेमियों ने किया गार्डन का दीदार

मोबाइल कैमरों और सेल्फी के जरिए लोग यादगार पलों को कैद करते रहे. लोक भवन उद्यान के खुलने से पहले ही प्रकृति प्रेमी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैसे ही उद्यान आम जनता के लिए खोला गया, लोग अनुशासित तरीके से अंदर प्रवेश करते नजर आए. विद्यार्थियों में खास उल्लास देखने को मिला. वही बुजुर्गों ने शांत वातावरण में टहलते हुए प्रकृति का आनंद लिया. कई लोग सुबह की सैर के दौरान उद्यान की हरियाली में समय बिताते दिखे.

Lok Bhavan Garden in Ranchi
गुलाब के फूल से उद्यान में बहार (Etv bharat)

पूरे परिसर में फूलों की महक

लोक भवन उद्यान में इस बार गुलाबों की खास बहार देखने को मिल रही है. उद्यान में 30 हजार से अधिक गुलाब के फूल मौजूद हैं. लाल, पीले और गुलाबी गुलाबों से पूरा परिसर रंगीन नजर आ रहा है. खास आकर्षण उन पौधों का है, जिनमें एक ही पेड़ पर अलग-अलग रंगों के गुलाब खिले हुए हैं. यह दृश्य लोगों को रुकने और तस्वीर लेने के लिए मजबूर कर रहा है.

पर्यटकों को मिला प्राकृतिक एहसास

वहीं गुलाबों के अलावा सीजनल फूलों की भी आकर्षक सजावट की गई है. विभिन्न रंगों के मौसमी फूलों से क्यारियां सजी हुई हैं, जो उद्यान की सुंदरता को और बढ़ा रही हैं. यहां बनाए गए कृत्रिम पहाड़ और झरने लोगों को प्राकृतिक अहसास दे रहे हैं. फव्वारों से गिरता पानी और आसपास की हरियाली वातावरण को और मनमोहक बना रही है. उद्यान में झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाया गया है. सोहराई पेंटिंग, महापुरुषों और शहीदों की प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इसके अलावा पीला बांस, रुद्राक्ष, कल्पतरु, स्ट्रॉबेरी, इलायची और तेजपत्ता जैसे पौधे भी लोगों को खासा प्रभावित कर रहे हैं.

Lok Bhavan Garden in Ranchi
गार्डन में अलग अलग किस्म के गुलाब (Etv bharat)

हरियाली और शांत माहौल

कुल मिलाकर लोक भवन उद्यान न सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए, बल्कि परिवारों और विद्यार्थियों के लिए भी सुकून और आनंद का केंद्र बन गया है. फूलों की खुशबू, हरियाली और शांत माहौल लोगों को बार-बार यहां आने के लिए आकर्षित कर रहा है. वर्तमान में लोक भवन उद्यान 2 फरवरी से 8 फरवरी तक आम जनता के लिए खुला हुआ है. दर्शक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उद्यान का भ्रमण कर सकते हैं, हालांकि प्रवेश दोपहर 1 बजे तक ही दिया जा रहा है.

उद्यान में दुर्लभ फूलों का नजारा

प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं. वर्तमान में उद्यान में लगाए गए नए फूल और दुर्लभ फसलें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. पहली बार लगाए गए ट्यूलिप फूलों में अच्छी फ्लावरिंग हो चुकी है, जिसे देखने के लिए लोग खास तौर पर पहुंच रहे हैं. इसके अलावा कैना लिली, मरक्यूरिस और रेननकुलस जैसे नए फूल भी दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं.

Lok Bhavan Garden in Ranchi
उद्यान में रंग बिरंगे गुलाब (Etv bharat)

पहले ही दिन पर्यटकों में दिखा जबरदस्त उत्साह

रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार के निर्देशानुसार लोक भवन स्थित उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण और अवलोकन के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक खोल दिया गया है. उद्यान खुलने के पहले ही दिन लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है. सोमवार को कुल 2559 लोगों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया.

राज्यपाल ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया

इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयं लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया. उन्होंने उद्यान में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव, राय और सुझाव भी प्राप्त किए. राज्यपाल ने उद्यान की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

उद्यान की स्वच्छता और अनुशासन की जरूरत: राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन उद्यान आम नागरिकों के लिए प्रकृति के करीब समय बिताने का एक बेहतर अवसर है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नागरिक उद्यान की स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करेंगे. इसके साथ ही, उन्होंने आगंतुकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर उद्यान को और बेहतर बनाने की बात कही.

