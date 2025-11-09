ETV Bharat / state

सरिस्का में अब नया अध्याय लिखेंगे युवा टाइगर्स, सफारी के दौरान साइटिंग से पर्यटक हो रहे गदगद

सरिस्का में बाघों की साइटिंग बढ़ी है. इनमें युवा बाघ भी हैं, जो पर्यटकों को और रोमांचित कर रहे हैं.

सरिस्का टाइगर रिजर्व
सरिस्का टाइगर रिजर्व ((Symbolic))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 9, 2025 at 11:55 AM IST

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की साइटिंग से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. गत 1 अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन सीजन के दौरान लगातार पर्यटकों को बाघों की साइटिंग हुई है. इसमें खास बात यह रही कि अब उम्र दराज बाघ बाघिन एसटी-9 के साथ ही युवा टाइगर भी नजर आने लगे हैं. पिछले कई सालों तक सरिस्का के युवराज बाघ एसटी-21 व बाघिन एसटी-9 ही पर्यटकों को ज्यादा लुभा रही थी. सरिस्का में अब टाइगर्स की संख्या बढ़ कर 50 तक पहुंच गई है. इस कारण पर्यटकों को सफारी के दौरान आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि इस पर्यटन सीजन में सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के प्रति पर्यटकों में अच्छा रुझान दिखाई पड़ रहा है. पर्यटन सीजन की शुरुआत से ही सरिस्का में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे है. वहीं, आगामी समय में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में पर्यटकों को सरिस्का में बाघिन एसटी-9, बाघ एसटी-21, बाघिन एसटी-30 के साथ ही नए टाइगर 2304 की साइटिंग हो चुकी है.

पढ़ें. सरिस्का में रोमांच बढ़ा: विदेशी पर्यटकों को मिला बाघिन एसटी-9 का नजदीकी दीदार

स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ रहा सरिस्का : सरिस्का टाइगर रिजर्व अब स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है. कारण है कि 2005 में टाइगर विहीन होने का दंश झेल चुके सरिस्का में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 50 तक पहुंच गया है. बाघों की यह संख्या सरिस्का में अब तक सबसे ज्यादा रही है. पिछले कुछ सालों में लगातार नए शावक मिलने से सरिस्का टाइगर रिजर्व अब बाघों की नर्सरी की राह पर है. नए शावकों के जन्म के चलते सरिस्का न केवल खुद आबाद हो रहा है, बल्कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने की तैयारी में है. पूर्व में सरिस्का का बाघ 2303 रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा जा चुका है.

पढ़ें. सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग'

युवा बाघ करवा रहे उपस्थिति दर्ज : सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब नए टाइगर बाघिन 2302, टाइगर 2304, बाघिन एसटी-30 के अलावा कुछ अन्य नए टाइगर पर्यटकों को दिखाई देने लगे हैं. इसके अलावा करीब एक दर्जन शावक अब युवा अवस्था में पहुंच रहे हैं और इनका नामकरण किए जाने की तैयारी में हैं. ये शावक अपनी मां से अलग होकर नई टेरिटरी बनाकर घूमेंगे, जिससे इनकी साइटिंग आसान होने की उम्मीद है.

पढ़ें. पर्यटन सीजन की शुरूआत: सरिस्का में हुई बाघिन की साइटिंग, रणथंभौर में पर्यटकों ने देखी शावकों की अठखेलियां

प्रतिदिन अच्छी संख्या में आ रहे पर्यटक : सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि पर्यटन सीजन की शुरुआत से ही सरिस्का में ज्यादातर दिन सफारी फुल चल रही है. पर्यटकों की ओर से आनलाइन बुकिंग भी अच्छी संख्या में कराई जा रही है. इन दिनों सरिस्का में प्रतिदिन 500 से 700 पर्यटक सफारी के लिए पहुंच रहे हैं. सरिस्का में बाघों की लगातार साइटिंग होने से उसकी ख्याति देश भर में बढ़ी है, जिससे आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है.

SARISKA TIGER RESERVE
सरिस्का टाइगर रिजर्व
TIGER SIGHTING INCREASED IN ALWAR
TOURISTS IN SARISKA

