ETV Bharat / state

सरिस्का में अब नया अध्याय लिखेंगे युवा टाइगर्स, सफारी के दौरान साइटिंग से पर्यटक हो रहे गदगद

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की साइटिंग से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. गत 1 अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन सीजन के दौरान लगातार पर्यटकों को बाघों की साइटिंग हुई है. इसमें खास बात यह रही कि अब उम्र दराज बाघ बाघिन एसटी-9 के साथ ही युवा टाइगर भी नजर आने लगे हैं. पिछले कई सालों तक सरिस्का के युवराज बाघ एसटी-21 व बाघिन एसटी-9 ही पर्यटकों को ज्यादा लुभा रही थी. सरिस्का में अब टाइगर्स की संख्या बढ़ कर 50 तक पहुंच गई है. इस कारण पर्यटकों को सफारी के दौरान आसानी से दिखाई पड़ रहे हैं.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि इस पर्यटन सीजन में सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के प्रति पर्यटकों में अच्छा रुझान दिखाई पड़ रहा है. पर्यटन सीजन की शुरुआत से ही सरिस्का में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे है. वहीं, आगामी समय में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में पर्यटकों को सरिस्का में बाघिन एसटी-9, बाघ एसटी-21, बाघिन एसटी-30 के साथ ही नए टाइगर 2304 की साइटिंग हो चुकी है.

पढ़ें. सरिस्का में रोमांच बढ़ा: विदेशी पर्यटकों को मिला बाघिन एसटी-9 का नजदीकी दीदार

स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ रहा सरिस्का : सरिस्का टाइगर रिजर्व अब स्वर्णिम दौर की ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है. कारण है कि 2005 में टाइगर विहीन होने का दंश झेल चुके सरिस्का में अब बाघों का कुनबा बढ़कर 50 तक पहुंच गया है. बाघों की यह संख्या सरिस्का में अब तक सबसे ज्यादा रही है. पिछले कुछ सालों में लगातार नए शावक मिलने से सरिस्का टाइगर रिजर्व अब बाघों की नर्सरी की राह पर है. नए शावकों के जन्म के चलते सरिस्का न केवल खुद आबाद हो रहा है, बल्कि प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने की तैयारी में है. पूर्व में सरिस्का का बाघ 2303 रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा जा चुका है.