रणथंभौर में फिर दिखा बाघिन रिद्धि का शावक, मंदिर मार्ग पर पर्यटकों के सामने 10 मिनट तक टहलता रहा

इस दुर्लभ नजारे को देखकर सफारी पर जा रहे पर्यटक और गणेश मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु काफी रोमांचित हो गए. कई लोगों ने इस पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया. शावक के मूवमेंट के कारण गणेश मंदिर मार्ग पर करीब 15-20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा.

शावक ने सुरक्षा दीवार पर की चहलकदमी: सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक बार फिर गणेश मंदिर मार्ग पर बाघिन रिद्धि (T-124) का एक शावक नजर आया. यह शावक रणथंभौर दुर्ग के जोगी महल के पास पार्किंग क्षेत्र में जंगल से निकलकर आया और सुरक्षा दीवार पर करीब 10 मिनट तक चहलकदमी करता रहा. बताया जाता है कि शावक नाल चढ़ाई की ओर से आया और कुछ देर रुकने के बाद जोन नंबर 3 की ओर जंगल में चला गया.

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों टाइगर सफारी पर आने वाले पर्यटकों को बाघ और बाघिनों के जमकर दीदार हो रहे हैं. वहीं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर भी बाघों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बाघों के करीबी नजारे मिल रहे हैं.

इस क्षेत्र में लगातार हो रहा बाघों का मूवमेंट: बाघिन रिद्धि और उसके शावकों का इस क्षेत्र में मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है, जिससे यह इलाका पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है. पिछले महीने भी बाघिन रिद्धि अपने शावकों के साथ दुर्ग गेट पर पहुंची थी और काफी देर तक चहलकदमी की थी. तब वन विभाग की टीम ने उन्हें जंगल की ओर वापस भेजा था.

पर्यटकों के नजदीक से निकला बाघ (Photo source- local person)

वन विभाग अलर्ट, टीम कर रही मॉनिटरिंग: शावक की सूचना मिलते ही वन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर रखी और शावक के जंगल में चले जाने के बाद राहत की सांस ली. रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया कि दोपहर में बाघिन रिद्धि का शावक दीवार पर आया था. सूचना पर टीम तुरंत पहुंची और शावक कुछ देर बाद जंगल की ओर चला गया. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

डीएफओ मानस सिंह ने कहा कि शावक दुर्ग के नीचे जोगी महल गेट के पास सुरक्षा दीवार पर आया था और कुछ देर बाद जंगल में लौट गया. वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुटी है और श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है. रणथंभौर में बाघिन रिद्धि और उसके शावकों के ऐसे नजारे पर्यटकों के लिए यादगार बन रहे हैं, लेकिन वन विभाग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार निगरानी रख रहा है.

दीवार पर टहलता रहा बाघ (Photo source- local person)

